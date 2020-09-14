日前國民黨召開全代會，台南有一位中央委員關於故宮國寶的發言，引發社會各界不小的議論。筆者在場聽聞後，隨即感到可以利用這個切入點，好好直面我們社會最尖銳的核心爭議，此爭議本質是個歷史觀問題，問題當然不是故宮的門票收入歸屬，而是「故宮國寶的所有權」，內含「台灣是否承繼民國歷史」的尖銳提問；而這個基本座標又決定了我們對台灣當前諸多問題的立場，說它是當代大哉問亦不為過！

現於台北故宮所藏近70萬件歷史文物，被視為中華文化的瑰寶，乃世界級的人類文化遺產。故宮國寶隨著民國輾轉遷台，國寶所有權從未有任何爭議，中華民國乃是國寶的正當所有人，而民國之主才有權對國寶行使權利。保衛這批國寶免受戰火與掠奪，是當時的國民政府與執政的國民黨對民國的重責大任，當然也有其值得記下一筆的歷史貢獻。全代會相關發言，從未意圖主張國民黨擁有國寶，且國民黨無意也無理對國寶產生的利得「分一杯羹」，這些都是屬於民國的；國民黨真正可以也應該大聲說的是，它對民國109年的歷史有功勞有貢獻，就算加入民進黨定義的「威權統治」，也是瑕不掩瑜，因此要針鋒相對的議題不是黨產，而是轉型正義，要拿回的不是財產權，而是歷史話語權！故宮國寶的言論意在突顯的，其實是對當權者粗暴裁切歷史的不平之鳴！

面對故宮國寶，民進黨史觀有種直覺的尷尬，因為要理直氣壯做國寶主人，而不是恰巧拾遺的路人，就得承繼民國，並且是109年的中華民國，而非蔡總統口中70年的中華民國台灣，否則國寶豈非成了離奇出現在台灣的遺失物！然而承繼民國，就得一併接受中華民國中的「中國歷史基因」是自身的一部分，那麼向來歷史課本的正統中國史又怎能逃脫呢？同樣尷尬的是，如果在台北的故宮國寶是「我們的」文化代表與驕傲，而不像存在於大英博物館的敦煌壁畫，那就不得不承認我們台灣文化的主體是中華文化，而不是民進黨喜歡掛在嘴邊的多元文化了。筆者可以想像民進黨史觀、價值觀對故宮國寶直覺的排斥反應，只是當權者沒承想，如果故宮國寶不是「民國的」，台灣的文化不是「中華的」，那我們台灣又有什麼理由留著它們？難道那個自稱繼承民國，承襲中華的對岸，成了這批國寶該去的地方嗎？

民進黨政府一直在挖空中華民國連結的中國歷史，企圖代之以地理台灣為中心的在地歷史，以作為國史的主體。民進黨算是「民族建構」的狂熱信奉者，他們真相信憑政治力量足以「建構」民族主義，殊不知歷史和文化乃是無聲卻客觀存在的力量！因此例如新歷史課綱以「略古詳今」為原則，將中國史大幅縮水，從商周到隋唐，僅以數頁帶過，甚至不提三國、魏晉，如此新世代的民國主人，將缺乏做主人的歷史素養。尤其在可見的未來，中華民國仍是台灣最大的共識，亦是台灣面對強權最大的緩衝，但是民進黨不斷挖空國史的作為，只會造成內部越多的矛盾，以及對外更加的進退失據。從故宮國寶、8年抗戰，以至東海釣魚台、南海太平島等等，民國給台灣的國家寶藏，我們都再也無法主張，也同時失去了難得可操之在我，維持兩岸和平的一股力量。(作者為國民黨中常委、行政院前政務委員)