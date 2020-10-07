曾任陸軍總司令的陳廷寵將軍，日前於紀念黃埔在台復校紀念日上，發言以身為中國人為驕傲，認為目前部隊若只受訓4個月，戰力為零。慷慨陳詞，引起綠營一陣撻伐。難到親歷台海烽火，並曾在德國深造的陳將軍之言，不值得正視？

民國49年，在小金門擔任砲兵連副連長的陳廷寵，曾親歷共軍炮火，當年的兩岸，不只劍拔弩張，更是硝煙四起，國防安全哪裡來？不正是建立在金馬前線，一鍬一鑿的構工，國軍官兵揮汗灑血的訓練上？陳將軍言，只是提醒為政者，兵凶戰危，需嚴肅以對，勿要將國防安全當作耍嘴皮的遊戲。

陳廷寵曾被選派赴德國學習軍事，國防絕非船堅炮利4字可以概括，軍官器識、對戰略戰術的整體修為，更影響著建軍與決策，當年政府突破困難，對外合作，不正著眼於此？在立法院提出質詢的委員諸公，誰能清楚說出建軍邏輯與戰略構想？

陳廷寵提出當前軍事訓練役僅有4月，恐難為戰，更非危言聳聽，近年來國防政策不斷弱化軍事傳統，社會上「服役浪費時間」的「當兵無用論」成了主流，募兵制下，兵力精簡，海空軍既因對岸不斷演習挑戰而疲於奔命，地面部隊更只在理論上可以動員，軍事訓練虛應故事，動員部隊也訓練有限。

近日朝野針對徵兵募兵的對話，更多屬無稽之見，主張徵兵者不知軍隊不是人多益善，兵力規模必須配合戰略思維、裝備取得、編制訓練，反對徵兵者大抵也只是不願改弦更張，背負責任，思之令人憂心。

台灣社會多年未見戰時傷亡，許多民眾想像，打仗像是電動遊戲，甚至說會成「持久抗戰」，完全脫離現實，更不要說，以外向經濟為主、防禦縱深有限的本島，將如何承受戰火的打擊與破壞？

去年一年，國民黨念茲在茲，決心撥亂反正，走出一條中華民國自己的道路，等到一看「芒果乾」有效，立刻改絃更張，國民黨自棄職守，不當煞車皮，不僅丟了扁擔也丟了彩票，更讓綠營不斷升高兩岸風險係數。陳廷寵將軍所言，當可稱是長者的逆耳忠言。在綠營鋪天蓋地辱罵之餘，誰在冷靜深思？（作者為黃埔軍校同學後代聯誼會會長）