「中國疫情防控做得好，經濟率先恢復，對德國企業是好消息」，這句話不是出自北京官媒，也不是台灣所謂「紅媒」，而出自「德國之聲」，德國總理梅克爾日前和習近平通話後的相關報導。梅克爾沒有必要為了奉承習近平而說出虛偽的好話，但她說出了一些台灣人沒有看到或不想看到的「真相」。

梅克爾認定德國企業這個好消息，事先一定透過權威管道、蒐集到德國企業在大陸恢復生產、投資和盈利的數據。湖北是大陸中部工業大省，也是德國企業投資集中地，梅克爾2019年訪陸就曾安排武漢行程。梅克爾從德國在陸企業的好消息中，掌握到大陸防疫有成、經濟恢復的積極訊號，相信這個訊號也已經被世界其他大國所認知。

疫情爆發後，台灣社會陷入了4個對大陸的錯誤認知：第一，深信新冠病毒「人造論」或「中共散播論」，這是被「反中大外宣」長期洗腦的結果。第二，堅稱大陸處理疫情如同「車諾比事件」，事實上大陸的反應、診斷已經夠快了，至於武漢在疫情初期的官僚主義陋習，今天回頭看屬於被放大的個案。第三，批評大陸採取封城、大數據管理等防疫措施違反人權，這裡涉及的倫理價值問題當然可以討論，但就大陸國情和體制而言，已盡量做到兼顧效率和人性。第四，始終認為大陸並未控制好疫情，無論是疫情還是經濟，官方數據都是「假的」。

今年夏天之前，西方社會對大陸疫情的認知同樣陷入誤區，一度對北京發出最嚴厲的質疑和批判。但8月一段武漢水上樂園3000人參加「電音派對」的影片，讓西方主流輿論猛然驚醒。尤其是隨著西方對疫情本身的客觀認識不斷增加、有專家發現新冠病毒或早在去年9月就已在義大利傳播，再加上川普對美國疫情極不負責的態度引起眾怒，此後西方對大陸在疫情方面的責難已經大為降低。

大陸抗疫成功的「真相」不是從天而降，更不是靠中共官媒的說教式灌輸，而是西方社會從大陸經濟復甦過程中，本國產業的獲益中感受到的。早在今年2月，湖北疫情處於高峰期，不少外媒就敏銳注意到，疫情會給全球製造業帶來沉重打擊，包括德國在內。當時「德國之聲」曾報導，法國寶獅雪鐵龍在湖北直接設廠，德國BMW、賓士和大眾均依賴湖北生產的汽車配件，BBC報導本田汽車在武漢有3座合資工廠，更有媒體計算出湖北每「封城」停產1天，德國汽車產業就會損失7200萬歐元。

西方媒體還沒為全球製造業史無前例的「斷鏈」哀歎多久，大陸就舉全國之力贏得了「武漢保衛戰」，疫情爆發後2個月內就讓武漢累計病例停留在5萬人、死亡病例停留在不到4000人。4月初武漢「解封」後經濟社會活力逐漸恢復，據官方數據，武漢今年前3季GDP總量已經接近去年同期9成，逆勢超越天津重返大陸城市GDP榜單第10位。相比第1季因「封城」導致GDP同比下跌4成，武漢經濟的復甦是實實在在的，並且強勢拉動了全球工業供應鏈的恢復運轉。

與全球化關係最緊密的汽車製造業，驗證了湖北抗疫與經濟復甦的效能。早在3月中旬路透就報導，湖北省內汽車零組件企業在艱困狀態下開始復工，5月間湖北省經信廳宣布，該省規模以上汽車企業復工復產率達到100%。大陸控制疫情、恢復生產的高度效率，令外商折服，德國《商報》援引BMW大中華區總裁高樂稱「不在中國發展不可行」，《日經》則表示「日本廠商打算以中國為起點實現復甦」。

重返湖北、重返武漢，世人看到了大陸疫情從瀕臨失控到有序管控的全過程，也看到了大陸在有效防疫基礎上推動經濟復甦，對全球經濟成長的貢獻。全球產業鏈復甦的關鍵在中國大陸，大陸經濟復甦的前提是自身防疫的成功，這是一個再也簡單不過的道理，也是一個已經被國際社會逐漸接受和尊重的真相。

我們當然可以理直氣壯的說，台灣在維持社會運作、人民自由的前提下，維持了零社區傳播的驕人成績，我們的防疫模式在全世界領先，同樣獲得國際社會肯定。我們當然可以指出大陸公共衛生體系的缺失和不足之處，也可以說大陸的防疫模式不適用於台灣、台灣民眾不會接受。但是，這並不能構成台灣自我蒙蔽對大陸疫情真相的認知、乃至惡意扭曲大陸防疫的理由！