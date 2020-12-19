房價飆漲，行政院、中央銀行相繼宣布打房措施，行政院通過的「健全房市方案」5項措施，央行隨後端出針對房市的選擇性信用管制方案，嚴格緊縮炒房者的貸款成數限制為5或6成，同時針對近年炒房市場的新寵「公司炒房避稅」手法提出管制，一棒下去，確實震撼房市。

對篤信新自由主義者而言，政府打房、央行選擇性信用管制，都是干擾市場、不該為之的政策；不過，房市應該是例外中的例外。一來住房不是一般消費商品，而是人民立身的根本，政府有責任讓人人有房住；二來房市因投機造成的漲跌造成金融問題，幾乎所有國家都碰過房市泡沫帶來的金融危機。因此大部分國家都有不同對應房市的法規與政策。

將資金導引到都更

台灣長期受高房價之害，早年引發著名的「夜宿忠孝東路」與無殼蝸牛運動，近年則因房市從SARS後走了一波超過十年的多頭市場，房價上漲幅度是以倍數計，但同時期國內陷入低薪困境，房價所得比節節高升，且創了新高，台北市甚至超過15倍，居全球第2名，僅次於香港；年輕人註定無能力購屋，高房價在當時民調中都居民怨之首。後來因房地合一稅制上路，打擊炒房客獲利，同時多頭氣勢已在尾聲，才讓房市轉入空頭。

近來房價再次上揚，全台房價指數已超越過去高點，鑑於高房價之害與低薪困境未解，國人理應支持央行打房，但這波房市是資金推波助瀾導致上揚，以台灣而言，台商回流、政府租稅大赦吸引資金回台、台幣升值等是主因。以全球大環境而言，新冠疫情重創經濟，全球各大央行再次重回低利率、零利率、無限制量化寬鬆，而且預期在幾年內都不會緊縮。依過去的經驗看，這些資金大抵上就是兩個去處：不是入股市就是入房市。

央行出手打房之餘，必須留意，這波資金如海浪滔滔，打房政策能否有效壓制房價，大有疑問。政府不能只端出政策，更要有其他配套措施，才能成功壓制房價飆漲，我們提出兩個方向。

第一個是追本溯源看，既然這波房價上漲壓力來自資金潮，如果讓資金導引到其他地方，就能有效紓解房市壓力。理論上導引資金最佳去處當然是公共建設，這點其實已談過數十年，但成效微小，原因除了政府效率低落外，基礎建設的報酬期長、報酬率低是主要原因。至於導引資金到製造業，構想雖好，但國內未必有足夠的投資項目與機會。

政府應推動大規模都市更新計畫，把資金導引到都更上。推都更有諸多效益，一來台灣都市確實破舊，只要比較大陸三、四線城市即可知，台北市號稱首善之區，但市容破舊，將近4成住房屋齡超過40年，平均屋齡近35年；甚至在精華區內，觸目可見低矮破舊的公寓，坦白說，居民居住其間品質必然不佳，老人出入也不方便，市容觀瞻當然也受影響，尤其安全堪虞，萬一發生劇烈地震，災損令人憂心，推動都更迫在眉睫。再者，藉著獎勵增加容積率可增高房市供給，對抑制房價亦有效益。

政府推動都更超過20年，成果極差，原因出在缺乏好的機制解決分配以及釘字戶等問題，特別是在發生幾次類似文林苑事件後，都更推動更難。不過，只要政府能建立更強的機制把資金導引到都更案中，困難就比較容易解決。

讓炒房者無利可圖

第二個方向，除導引資金潮流向都更外，炒房的主體是投機客，只要能把投機客逐出市場、甚至減少其數量，打房就成功了一半，這也是央行措施都是針對投機客的原因。而要讓投機客從市場消失，關鍵是讓其既無柴火可燒，又無利可圖，央行的選擇性信用管制是要減少或斬斷炒房資金，讓投機客退場的房地合一稅則是減少其獲利，雙管齊下，效果會更好，政府應考慮推動，例如：房地合一稅的最高稅率可由45%再提高，或是對持有第三間房子者課以高額持有稅，而對透過公司炒房者，鑑於其辨識度高，更該修法禁絕。

政府能應多管齊下，在全力打擊投機客、壓制房價上漲的同時，也能以推動都更等方式導引資金，趁勢創造社會更大的效益，而不是只專注在打房的技術面方式上。