繼「有之和牛」和牛火鍋吃到飽後，築間餐飲集團年底在跨年前一天再開設全新品牌「本格和牛 燒肉放題」首店在台中大里隆重開幕，開幕期間推出2人同行9折4人同行8折優惠，就是要肉食男火揪團一起來吃和牛燒肉。

本格和牛燒肉放題主打M9＋澳洲和牛霜降及和牛雪花吃到飽外，每日限量的特選橫膈膜及厚切牛舌，更是有著滿滿的肉汁與獨特的香氣，無論火烤或是涮煮，都能吃到比例均勻的油花，並感受到不同層次的風味。而定番牛肋條、精選莎朗及小牛戰斧肋排更是店內超人氣肉品選擇。

至於不吃牛的饕客也別擔心，「本格和牛 燒肉放題」更提供與多頂級的雞肉、豬肉、鴨肉、羊肉與海鮮等選項，自慢燒鳥精選了八種食材。豚肉部分則選用台灣豬界公認的鑽石等級台灣好豬「安心究好豬」豚五花、嫩煎梅花豚、定番豚菲力、定番豚肋條、本格松阪豚及嚴選肩胛小戰斧，還有每日限定的伊比利豚；海鮮部分則提供象拔蚌、帆立貝及鮭魚菲力；雞肉部分除超人氣手羽先到珍貴稀有的鳥拳筋應有盡有外更提供了一隻雞只能取出2片的雞松阪及口感滑嫩的鳥金玉。

除此之外，更嚴選雪花羊、本格帶骨羊小排及桃木煙燻櫻桃鴨胸。不論喜歡什麼食材的饕客，在這裡絕對都能選到自己最喜歡的肉品。

另，自助吧部分更提供了近百樣的食材，季節蔬菜、海鮮、開胃小菜及主廚的私房紅酒燉牛肉、黑咖哩牛肉、韓式辣牛肉、韓式馬鈴薯燉牛肉；甜點部分從傳統的麵茶到創新的奧利奧餅乾碎、飲料、冰淇淋、霜淇淋…等多樣化的選擇。

如果喜歡啤酒的朋友也可選擇加價129元即可享用10款不同風味的啤酒暢飲。燒烤必搭的沾醬都是由主廚親自秘調的檸檬汁、鹽蔥、日式燒肉醬、味噌燒肉醬、辛味噌醬、炭燒風味醬、七味辣粉；配料部分則有生蒜片、炸蒜酥、油蔥酥、昆布椒鹽…。

(中時 )