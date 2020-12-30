萊豬即將在元旦叩關，教育部不斷強調，國中小營養午餐的食安無虞，但未納入幼稚園、高中、大學甚至安親班，仍引起家長憂慮。對此，國教署署長彭富源表示，教育部契約落實以外的學校，可到衛福部下載標章，張貼作為「門首公告」，或老師也能透過家庭聯絡簿，或學校等相關單位網站，告知家長，所使用的是安全肉品。

萊豬進口讓家長擔心不已，即便教育部近日已多次發文，甚至也召開記者會，強調完成全國22個縣市、3368所國中小的營養午餐換約，但當中並未納入幼稚園、高中、大學甚至安親班；教育部也強調，「校園食材登錄平台」即將上線，民眾可上網查到學校配合廠商所使用的肉品等食材，但家長仍擔憂資訊不透明，深怕一切就是政府說了算。

教育部今(30)日召開年度最後一場部務會報，教育部長潘文忠在致詞仍強調，「校園零萊豬」，甚至下周將組專案小組，到校訪視，但彭富源在會後受訪時則則再回應，相關做法還在設計中。

面對萊豬引發校園食安一連串爭議，彭富源先提到，已完成全國22個縣市、3368所國中小學校的營養午餐換約，並制定罰則，「沒有罰則就是紙老虎」，與學校配合的廠商或自設廚房，使用的一定都是國產肉品；至於校外方面，則是可上網下載衛福部標示並張貼，更強調行政院對於肉品把關十分嚴格，「從海關到餐桌」，都標示非常清楚。

但家長擔心，受保障的只有國中小午餐，幼稚園、高中、大學甚至安親班食安，又將如何是好？對此彭富源則說，教育部契約落實以外的學校，則是可以到衛福部下載標章，張貼作為「門首公告」，或是老師可以利用家庭聯絡簿，還有學校等相關單位各自的網站，告知家長使用的是安全的肉品。

就國中小營養午餐餐食補貼，在萊豬開放進口後，一餐將從新台幣3.5元提高到新台幣6元，外界質疑這筆費用將由誰支付？教育部日前回應，農委會已納入中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材經費支用要點中修正，預估每年約需增加新台幣8億元，每年將編列約20億元，由行政院一般性教育補助經費因應。換言之，未來國小學童營養午餐費用增加，將由國人稅收來支應。

對此彭富源強調：「不能說全民買單，都是用在孩子身上」，此舉目的在於讓家長更放心，學童飲食更健康，「（費用）不是放在誰的口袋」。

(旺報 )