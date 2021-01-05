台灣已開放進口美國萊豬，但學校營養午餐卻禁止使用。為宣示學校營養午餐採用國產食材的決心，教育部長潘文忠及3位次長今天全部出動，分別到桃園、新北、新竹及高雄等四個地區的國中小學訪視，並宣示廠商若未使用國產在地肉品，最重可終止契約。

為讓學生在學校能吃到國產在地優良食材，教育部修正「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，全國22縣市3368所國中小已於去年12月22日全面換約完成。此外，今年起，學校使用三章一Q食材補助，從每人每天3.5元提升至6元，預計每年需要20億元經費。

為瞭解並協助學校落實食材採購驗收、校園食材登錄平台登錄作業等措施，教育部去年12月22日起已派員到校進行輔導，並自今年起派專案小組到校，訪視學校午餐中央廚房，瞭解學校執行情形。

教育部長潘文忠及3位次長劉孟奇、蔡清華、林騰蛟等4人，今天全員出動，分別到桃園市大溪國小、高雄市民族國小、新竹市民富國小、新北市汐止國中等校訪視，瞭解學校午餐菜單所需食材應具備標章驗收作業，及校園食材登錄平台登錄狀況等。

今天在桃園市大溪國小，行政院長蘇貞昌表示，關於學校營養午餐的食材，農委會已經建置完成校園食材登錄平台，來源清清楚楚，連雞蛋是不是隔壁家母雞生的都查得到。潘文忠則說，透過這個系統，家長在家裡上網，就可知道小孩在學校吃什麼午餐，更放心。

依據換約後的學校外訂盒（桶）餐採購契約，肉類一律採用國產在地具三章一Q之產品；肉類加工（再製）品，應採用「肉品原料來源」為國產在地之優良產品；若廠商未使用國產在地肉品（含加工品）或有混充、假冒產品供貨不實情節，最重可終止契約。

教育部表示，將完善校園食材登錄與清楚標示豬、牛肉等食材原產地，並以契約嚴格規範肉類與肉類加工品一律使用國產優良產品，落實食材來源資訊透明化，學生所吃到午餐都是國產食材。教育部訪視作業將持續至109學年度第二學期。

(中時 )