在全球嚴峻的疫情影響下，民眾生活或多或少受到影響，衛生福利部八里療養院全力提供民眾舒緩壓力的醫療服務，在蘆洲門診給予大台北地區民眾安適的心靈環境，提升身心健康。

蘆洲院區秉持提供兒童青少年健康服務為理念，因應蘆洲區發展為青年健康城市，該院在蘆洲成立「兒童青少年心理健康服務中心」，積極推出「學齡前人際成長團體」、「低中高年級人際成長團體」、「高EQ成長團體」及「日間團體」等服務，提供兒童青少年優質的成長養分。

該院綜整多年的服務成果，發現除了自閉症、過動症影響學業外，憂鬱、焦慮、自傷、自殺等情況亦嚴重影響學校適應。該院整合在地醫療院所等相關資源，提供兒童青少年的成長更多的助力，回應家長踴躍諮詢及關切，體現八里療養院在蘆洲深耕多年的成果。

衛生福利部八里療養院張介信院長表示，兒童青少年是屬於身心發展快速變化的階段，常見因家庭及學校環境的壓力或同儕相處衍生的許多調適問題，更加上自閉症、注意力不足過動症及憂鬱症等問題影響兒童身心發展，都極需給予助力，讓其順心成長。八里療養院有完整的兒童青少年精神專科團隊，與學校、家長共同維護兒童青少年心理健康，使其人格充分而和諧地發展，期望能夠於大台北地區在地醫療，貢獻一己之力。

(中時 )