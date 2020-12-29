張三顯雖然人多勢眾，卻沒有軍事才能，率領的幾千人都是烏合之眾，攻不下一座沒多少兵力的空城。等到林文察台勇一到，青旗軍立刻潰敗四散。

身中多槍 鮮血狂噴

擊敗張三顯的青旗軍的林文察，則與曾元福等各路軍隊，會同羅冠英等鄉勇首領，合力圍攻小埔心的陳弄。

陳弄娶妻的故事本是一段佳話。他拳腳了得，外表也頗有英雄氣概，只是天生口吃，很少說話，從小被取了一個「啞巴弄」的綽號，誤了姻緣。

鄰庄豪族許家的千金小姐梅娘，頗有姿色，從小喜歡玩刀弄槍，沒人敢來提親。她聽說陳弄其人，放話說只要陳弄比武能勝就願意嫁。陳弄應邀而來，比武獲勝，成就了一段姻緣。

林文察動用重炮，陳弄的防禦工事被轟得支離破碎，躲進地下堡壘防守，林文察又下令引水灌入，逼得陳弄一方狼狽不堪，看看不是辦法，只好投降。

勇首羅冠英主動代替林文察前往受降，弟弟與多名家丁緊跟在後。

「碰！碰！」突然傳出槍響，羅冠英身中多槍，鮮血狂噴倒地。

「冠英！」林文察看到這幕，怒目切齒。

「大哥！」羅冠英的弟弟衝上去搶救，羅冠英已爆頭慘死。

陳弄聽到妻子下令開槍，口吃來不及阻止，眼睜睜看著大錯鑄成。

原來許梅娘不願看見丈夫投降受辱，這才下令埋伏的槍手開槍偷襲。槍聲不絕，羅家陪同的家丁又被當場擊斃二十多人。

許梅娘趁機指揮反攻，前線的官兵與台勇一時亂了陣腳。還好林文察久在軍旅，遇亂不慌，指揮台勇穩住陣腳。

許梅娘趁亂拉著陳弄逃走，躲在附近的一間莊園。陳弄知道無路可逃，與其夫妻倆躲躲藏藏一輩子，不如保全一個。他知道羅冠英跟林文察情同兄弟，又對阿罩霧林家有救命之恩，許梅娘暗算羅冠英鑄成大錯，絕對難容於林文察，因此改找曾元福投降，只求能保住妻子一命。

曾元福抓住陳弄，驗明正身後斬殺。許梅娘得知，流淚笑著說：「弄哥，你真傻。」放火自焚殉夫。

至此，紅旗軍三大主力都被林文察剿滅，只剩下北勢湳的洪欉而已。

林文察與洪欉自幼相熟，知之甚詳。沒想到地方官員呈報了這麼一則消息：洪欉先前拆了彰化縣衙的杉木，搬回北勢湳起造了一棟輪奐巍峨、雕鏤精致的太子樓。

「太子樓？」林文察大感好奇：「哪裡來的太子？」據他所知，洪欉並未稱帝，也無子嗣，他決定親自去一看究竟。

沒想到還沒來得及揮師北勢湳，丁曰健已經使出了對付林文察的絕招。

勢豪巨族 恃強橫行

林文察用兵平亂之時，丁曰健積極寫奏摺。

丁曰健每到一處、稍有寸功，必定上奏表功。朝中許多官員認為台灣能有重光之日，丁曰健居功至偉。

丁日健上奏稱：「戴逆倡亂以來，……滋擾三百餘里，誘脅二十餘萬人。」又說：「臣於十一月初三日會同鎮臣曾玉明督飭兵勇攻克彰北縣城」，乍看之下就像是他跟曾玉明一起收復彰化城。其實丁曰健趕到時，曾玉明已破城而入。十一月初三日克復彰化城，奏章又強調十二月初五日「林文察甫自嘉義之他里霧地方進抵彰城」。

丁曰健更厲害的是，先用巧妙文字把收復彰化城誤導為自己的功勞，又把林文察積極揮兵各地平亂，說成是受惠於彰化收復，自誇「臣單師迅入彰境」，而林文察則「乘彰城克復後半月，攻破斗六以及附近斗六各路抗庄」。

朝廷諭令重賞丁曰健二品頂戴、又讓林占梅加了按察使司之銜，至於林文察與其他將領的功賞，相對均不足道。

這時在台官員分成兩大派，一派是以台灣道丁曰健為首，搭配在戰亂中從副將快速升任福建水師提督的「小曾」曾元福；另一派則以福建陸路提督林文察為首，搭配在戰亂中官職不升反降，從福建水師提督變成總兵的曾玉明。

林文察已知朝廷對他起了疑心。回台平亂這段時間，朝廷對丁曰健與曾元福不斷拔擢，相較之下，林文察與曾玉明頗被冷落。想起王得祿當年的遭遇也是如此，林文察不由得勾起楊廷鰲與李世賢的提醒：朝廷最怕台灣出現帝王。

戴萬生伏法之後，林文察知道朝廷會以為首惡已誅，可以裁減兵力，但是只要林晟、陳弄不除，後患仍多。因此他在十二月十八日上奏朝廷可以先把署理福建水師提督曾元福調回內地，他則開始把各地台勇裁減至五千之數，藉此時間先解決林晟與陳弄。

林文察此奏也算高明，呼應了先前徐宗幹所說的福建水陸提督不宜並駐海外之論。朝廷果然認同，在同治三年一月二十七日諭令「著照所擬辦理」。

丁曰健當然沒這麼容易善罷甘休，他請福建巡撫徐宗幹出面上奏，把內渡的人選從台灣總兵曾元福改為福建陸路提督林文察以及水師提督曾玉明，另一方面又放風聲，強調如果讓林文察帶領台勇，必有後患。

什麼後患？丁曰健沒有明講，但是人人心知肚明。

福建巡撫徐宗幹上奏朝廷說，他在同治三年一月二十日跟閩浙總督左宗棠已經聯名上奏：改讓曾元福接任台灣鎮總兵，曾玉明則接任福建水師提督。所以現在應該內渡的是曾玉明而不是曾元福。

丁曰健老調重彈再次奏效，朝廷諭令改調林文察、曾玉明內渡，留下台灣總兵曾元福。

閩浙總督左宗棠志在大局，對於徐宗幹與丁曰健這群文官整天只知在奏章上玩心機，深感不勝其煩，他不願林文察捲入鬥爭，就在四月十三日上奏，以太平軍又從江西流竄到福建延平為由，請調林文察內渡攻打太平軍。

林文察、曾玉明內渡事情還沒完，丁曰健又出狠招。

在左宗棠上奏請調林文察內渡的同一天，丁曰健上奏批評阿罩霧林家在台灣作威作福，這才引發張三顯青旗事變這場新的民變。

丁曰健不只在四月十三日上奏重批林添河，五月二十六日又上奏大批林文察「五十餘日，頓兵不出」，而阿罩霧林家更是「勢豪巨族，恃強橫行」，還說林文察、林文明強迫地方仕紳捐輸，民怨沸騰。

朝廷諭令詳查。

林文察驚覺丁曰健不只對付自己，已把矛頭對準整個阿罩霧林家。（待續）