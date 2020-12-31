新冠疫情跨越新年至今未歇，讓人想起大陸的「吹哨人」李文亮。他是前年底在微博發出新冠肺炎警告，去年2月確診離世。但他生前一句話卻始終縈繞人心：「一個健康的社會不該只有一種聲音」。拿來對照台灣現況，格外充滿諷刺與無奈。

李文亮被稱「吹哨人」，是因前年12月底在微博發文，華南水果海鮮市場確診7例類「SARS」，提醒所有人防範。但當時病毒未確認，遭武漢公安局以發布不實言論為由簽「申誡書」，警告若再「違法」將遭制裁。這很難不讓人聯想蘇偉碩的遭遇，似有異曲同工之妙。

曾任高雄榮總台南分院主治醫師的蘇偉碩，以其多年對萊克多巴胺研究，從馬時代反對萊牛，至今反對萊豬進口，但衛福部竟以散播謠言為名告發，檢警發通知並要求到案，雖事後改期，但以「查水表」防杜絕悠悠之口，引寒蟬效應的心態，昭然若揭。

早在去年初台大教授蘇宏達因批評故宮遭「查水表」。蘇前年11月在臉書發布影片《誰在消滅故宮，你所不知的民進黨文化大革命！》據信因此得罪當局，被依《社維法》告發，所幸地院以「屬言論自由範圍」還其清白。

為進口萊豬，執政當局不斷為政策塗脂擦粉，聲稱與國際接軌卻無視真相，且以法律手段讓反對聲浪「噤口」，試問這與專制政權何異？民主自由的台灣，不該好好反省？