美系外資將聯詠(3034)目標價由原先的385元一口氣調高至510元，今日股價開高後一路狂飆，一度衝至386元，漲幅逾7%。

美系外資在最新出爐的報告中表示，受惠智慧手機出貨量回溫，外加供應鏈吃緊，將推升平均單價上漲，在晶圓缺貨情況下，一線大廠擁有市占優勢，重申聯詠「買進」評等，目標價由原先的385元一口氣調高至510元。

美系外資預估今明年智慧手機將年增12%、2%，達14.7億支、15億支，PC也將上看2.44億台、2.41億台、供應鏈預期PC、TV等零組件的建置，到今年上半年也十分正向。

美系外資指出，整體而言，驅動器IC供應鏈中的公司對2021年智慧型手機的出貨量回升具有建設性的正面看法，由於供需趨緊，導致利潤率進一步上升，也將導致另一輪平均售價上漲。預估晶圓代工產能短缺將使領先供應商的市占率保持穩定。

(時報資訊)