2021年是台灣的「防疫周年」，也是眾所皆知的「萊豬元年」。蔡總統在元旦文告中，一開始就以四分之一強的顯著篇幅宣揚政府在防疫上的成就，卻以簡單的幾句話，心虛而草率地為開放萊豬進口做辯解。

同樣是關乎國人健康，政府卯足全力對抗侵害人體的外在病毒，卻對可能吃入肚內殘留人體的人為毒素視而不見，此種自相矛盾的雙標行為，再次說明蔡政府的施政在本質上並不以蒼生民瘼為念，而以考慮政權維繫的利害關係為前提。

持平而論，截至目前為止，台灣整體防疫表現值得肯定，但絕非蔡政府可以一手攬功。高水準的國民素質、深入人心的保健衛生觀念、記憶猶新的SARS經驗、有利宣導的資訊科技、先進的醫療技術、專業的公衛文官體系、配合度高的醫療資源供應廠商，以及健保卡系統結合「醫療資訊雲端查詢系統」，可以讓醫療服務提供者即時獲取病患的出國旅遊史、職業別、接觸史，以及在大型聚會的群聚感染情形。凡此種種，均為全民與歷任政府共同努力的成果，正巧去年碰上新冠病毒疫情爆發，蔡政府順勢而為達成防疫任務，雖非不勞而獲，但切莫居功自傲，以為全恃己力。

反觀萊豬爭議，扁、馬時期同樣面對美國強大壓力，惟忌憚國內民意對其危害健康的疑慮，並未屈從美國政府開放萊豬進口的要求，至少善盡國民健康守門人的角色。時至今日，儘管「國際食品法典委員會 」基於西方大國（尤其是美國）經濟利益的考量，訂定肉品萊劑可允許含量的標準值為0.04ppm，但添加萊劑的肉品在食用後所殘存的毒性，對人體健康長期可能的負面影響， 目前相關研究均缺乏有力的科學證據可排除此潛在的風險。

蔡總統8年前身為在野黨主席時，曾將萊劑視為毒蟲猛獸，並發動遊行要求馬政府針對萊牛進口，與美國政府重啟談判，若「做不來就下台」。如今角色易位，昨非今是，當年的蔡主席打臉現在的蔡總統，雙面善變的小英女皇，豈能安心穩坐龍椅？

在防疫的戰爭尚未結束之前，台灣就開啟了「萊豬元年」，無論蔡總統在元旦談話中對防疫成果如何自吹自擂，人民對於萊豬即將登堂入室，宛如烏雲罩頂，驚惶不安，相信不少人懷疑蔡政府是否真心顧念人民的健康。

台灣民意基金會的民調顯示，高達6成的民眾反對開放萊豬進口，若按身兼該會董事長的親綠學者游盈隆的解說，造成民眾不滿的原因可以歸納為政府決策黑箱作業、角色互換後的自相矛盾以及政府與社會溝通不良所致。事實上，人民反彈的原因並不如此單純。綜合各方觀點還包括美台在萊豬議題上是否有暗盤交易、萊豬開放衝擊國內養豬產業、政府拒絕標示萊豬肉品、中小學營養午餐難以避免誤用萊豬、汙衊商家使用萊牛吃了無害、相關法案在立法院強渡關山、行政院宣布地方政府針對萊劑零檢出的自治法規無效等。

蔡總統在元旦談話中將防疫的功勞極大化，卻將萊豬爭議輕描淡寫地帶過，其實兩者能否功過相抵，大有問題。畢竟疫情尚未止歇，後勢如何仍待觀察，但肯定的是，自萊豬元年起，吃不吃豬，將不斷地成為困擾國人的大問題。

（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）