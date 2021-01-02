英國，終於趕在2020結束前的最後一刻完成了脫歐程序；2021年，對英國而言，意味著英國孤身走天涯時代的開始。但故事並未結束，很大概率，接下來，蘇格蘭甚至北愛爾蘭會要求脫離英國，英國的前景將因此更為孤單。

遙想當年，大英帝國最盛之時號稱日不落國，所轄殖民地領土與人口均覆蓋地球25％，前者面積達3400萬平方公里，比蒙古帝國之2400萬平方公里更大，為人類歷史之最，時間很巧，為1921年。從1921到2021，正好一個是一個世紀，對英國而言，是歷史的輪迴。

歷史的輪迴不但有趣，而且充滿了哲學的啟示。一個更大的例子是120年前（1900年）的八國聯軍，英、法、德、俄、日、義、奧聯合興兵攻打中國，中國戰敗，簽訂《辛丑條約》，賠償4億5000萬兩白銀。120年後的今天，為了對付中國，美國打算策動一眾盟國及西方國家組成國際聯盟，可能成員包括美、英、歐（法、德、義）、日、加、澳洲、印度及紐西蘭，也是8個，與當年八國聯軍高度重疊。美國動念，想重演歷史，但歷史或有輪迴，結果卻未必一樣。

120年前，是西方興、中國衰，西方打中國易如反掌。如今是中國興、西方衰；英國之衰只是整個大西方集體走衰、具體而微的表徵之一，美、日、法、又何嘗不衰，只是速度不一而已。更關鍵的是，如今全球化時代，各國高度依賴中國，美國號召各國聯合，未必成得了局，即以忠誠度最高的「五眼聯盟」為例，其中澳、加兩眼即因冒犯中國而被中國戳中兩眼痛徹心扉。五眼也好，八國也罷，可以休矣！因為歷史上一個更大的輪迴早已開始，那就是西潮的潮起與潮落。

西潮，始於16世紀的大航海時代， 500年來，葡、西、荷、德、法、英、俄、日、美9個大國相繼崛起，憑恃帝國主義、殖民主義、霸權主義，不斷擴張勢力，從大西洋、印度洋到太平洋到中國的家門口，從越南、馬來亞、新加坡、印尼、菲律賓、澳門、香港到台灣還加上中國大陸一部分的沿海全成了他們的殖民地，對中國及亞太而言，這是西潮的潮起。

歷史進入20世紀，一戰後，作為西方老大的英國開始式微；二戰之後，1949年新中國成立，與此同時民族主義興起，殖民地紛紛開始獨立，荷蘭撤出印尼，英國撤出緬甸，法國撤出越南；1959年馬來亞獨立； 1946年菲律賓脫離美國獨立，1992年美軍撤出在菲國的基地；1997年香港回歸中國，1999年澳門回歸中國。到21世紀初，西方勢力猶存於亞太者唯美國而已（在日本、韓國及台灣），這是西潮的潮落，相比潮起，潮落的速度很快。

由於美國是西方的最後一個帝國，興起的最晚，因此在西潮的大退潮中也將成為最後一個走向式微。式微的指標有三，一是國內本身發展上的結構矛盾；二是體現於外的綜合國力（GDP、工業、科技、軍事）的相對弱化；三是地緣版塊形勢的變化，尤其在西太平洋。

歷史的輪迴，無論英國、西方或美國，時間長短不一，其中邏輯並無二致。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）