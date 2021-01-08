總太(3056)、豐謙(5523)、坤悅(5206)，2020年第四季喜迎交屋潮，12月營收表現亮眼！其中，總太營收達15.53億元、年增1.7倍；豐謙營收3.23億元，年增高達18倍；而坤悅營收年增達1.27倍。

總太地產位於台中市北屯區、總銷65億元的「總太2020」新成屋，近千戶住家完銷一空，2020年第四季末陸續交屋，挹注12月營收達15.53億元，年增170.36％；2020年營收46.84億元，年增25.18％。

總太地產2020年前三季EPS為1.03元。總太地產表示，2020年各建案銷售傳捷報，包括北屯區總銷10.6億元的「織築」案全數完銷，上半年交屋入帳；北屯區「總太2020」將在2020年第四季與2021年第一季跨年度認列，成為2021年主要營收來源之一。

2020年前三季EPS達2.29元的坤悅開發，在台中新成屋交屋挹注下，12月合併營收達1.68億元，年增127.07％；2020年營收27.34億元，年增23.46％。

(工商 )