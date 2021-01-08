文化部長李永得8日訪視國立台灣史前文化博物館南科考古館，對於歷時20多年，發掘出土物件高達800多萬件，除有許多的「台灣第一」，年代更早至5000年前的出土遺跡，驚嘆連連。李永得也期許，考古管持續深化並擴大博物館研究量能，開展跨國合作。

南科考古館指出，搶救南科遺址過程中，考古團隊發掘許多「台灣第一」的出土遺跡，包含距今約5000年的「大坌坑文化人」，其身高和體型與現代台灣人相去不遠；同樣出土自大坌坑文化南關里遺址的「台灣第一狗」，距今5000至4300年，其中兩具狗遺骸骨架完整，且擺放方向皆與埋葬人體的方向相同，研判生前與其主人有密切關係，可能被視為社群成員相待，也是現今台灣最早養狗的證據。

李永得（右一）期許南科考古館展開跨國合作。（南科考古館提供／李宜杰台南傳真）

文化部長李永得（左二）與立委林宜瑾（左三）8日訪視國立台灣史前文化博物館南科考古館。（南科考古館提供／李宜杰台南傳真）

南科考古館將於29日起推出特展「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」。（南科考古館提供／李宜杰台南傳真）

此外，館內展出出土於南關里東遺址的「台灣第一米」，距今5000至4300年，更是台灣目前發現最早人工栽培稻米、小米的紀錄，顯示台灣史前居民可能在5000年前，就已懂得人工栽培稻米與小米，不再侷限於原始的採集與狩獵。

李永得表示，南科考古館幾年來累積了豐厚的研究成果，經由人骨基礎資料，進行史前人之性別、年齡、病理現象、身高及牙齒等型態分析，進而推估史前人的健康狀況、人口結構、社會互助行為、族群分類等內涵。

李永得也稱，期許南科考古館未來加強與國內外專業單位合作，結合相關考古證據與成果，持續深化對史前人的社會組織、社會階層、交易圈及性別分工等研究，增加大眾對史前台灣的自然環境與歷史住民的想像，以更廣闊且包容的方式建構台灣人民的自我認同，並發掘出更多台灣與世界的連結。

南科考古館表示，自1月29日起，南科考古館將推出特展「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」，結合館藏之考古出土遺物與平埔族群典藏文物，呈現平埔族群的文化變遷，使大眾了解平埔族群文化在台灣的重要文化地位，歡迎民眾到館參觀。

(中時 )