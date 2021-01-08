受惠蘋果新機大賣、遠距與5G商機升溫、年底採購旺季，加上傳產貨品需求回溫，我國2020年12月出口不僅連六紅、同時還締造單月330億美元創新高紀錄。

財政部分析，我國2020年12月出口受惠於五大利多，包括新興科技及遠距商機火紅、iPhone 12手機銷售超乎預期，還有疫苗研發進展下、各國生產活動回溫，原物料行情走升與傳產貨品供需提升，以及年底旺季採購與拉貨效應，進而締造新猷。

在出口貨品中，電子零組件12月出口值為127.6億美元、創下歷年單月第三高，年增率22％為連續11個月雙位數成長，主因為i12手機熱銷，使得半導體晶片買氣攀升。

資通訊產品12月出口值為47.7億美元，創歷年單月新高，年增率達17％，光學器材出口值為11.5億美元、年增率更達到27％，為面板價格漲勢帶動成長。

展望2021年出口表現，財政部統計處長蔡美娜表示，疫情仍為全球經濟最大變數，尤其是外國封鎖措施未解除，仍會牽制經濟復甦腳步，惟我國半導體產能陸續開出、5G新興應用與電子新品備貨需求未減，加上中國大陸農曆春節前還有一波拉貨潮，預計我國2021年首季出口仍能維持正成長態勢。

(工商 )