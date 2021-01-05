政府啟動「天網」，成功揪出多位自主健康管理者趴趴走，雖說達到預期防疫目的，但也讓民眾警覺，類似警察國家的全民監控是否已在台灣上演？雖然民進黨政府隨即改口僅是啟動「電子圍籬系統2.0」，針對居家隔離與自主健康管理者防疫部署，有關蒐集資訊也會銷毀，但個人隱私如此脆弱地被攤在陽光下，天網防疫又似成常態，憲法保障的基本人權早已岌岌可危。

去年3月，以色列總理納坦亞胡在國際媒體前宣稱手機追蹤技術「已在台灣測試且顯然取得巨大成功」，引起軒然大波。由筆者與多位在野立委在立法院幾番質詢，政府才被動承認電子圍籬的存在。

在民主國家，民眾集會結社的自由、民眾的隱私、民眾的言論自由，都屬於憲法保障的基本人權，不該受到任何侵害。但現在不管天網或電子圍籬2.0，內容是否僅限於監控手機、掌握民眾行蹤？還是另有其他如人臉辨識等功能？甚或是否以防疫為名，實則監看人民？始終沒有聽到政府釐清說明，資訊藏在黑箱裡，人民的疑慮其來有自。

疫情中心根據《傳染病防治法》抓違規，相信民眾不會有太多意見。但全民關心的是，如何防止公權力被當權者濫用？如何保證人民合憲的權益受到保障？如何要確保免於監視恐懼的自由？政府又是如何去運用個人資安資料？

簡言之，如果政府能夠搜集人民的行蹤數據，就可以了解到一個人的習性，喜歡出入哪些場所，跟哪些人混在一起。人民有些行蹤未必想讓人知道，政府更沒資格去侵犯人民隱私範圍內的自由。

在法律上，個資的搜集、處理或使用均有明文限制，須非常慎重。尤其公務機關對個人資料的蒐集、處理及利用，除須有「特定目的」外，也限於「執行法定職務必要範圍內」、「經個資當事人同意」、或是「對個資當事人權益無侵害」。

是以，《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》固然規定中央主管機關可以做必要措施，但不是所有作為都可以視為必要，而僅限於「防疫」。所以如果把人們的資訊當做大數據去分析其中脈絡 這個就絕對不可以，甚至可以處5年以下有期徒刑，而非毫無法律責任。

況且，民眾真知道自己被監控嗎？因為按個資法規定，政府必須依據《個資法》的規定清楚告知民眾相關細節，而民眾亦有權要求刪除其個資。凡此種種均在避免百姓在一個不按法律規定的情況下遭到監聽、監管。

所以所謂「告知」，絕不是在民眾過關的時候在單子上簽個名就可以算告知了，這種便宜行事的方式，其實早已違反《個資法》的規定。只是大家一切以防疫為重，容忍了這種違法的作為，得過且過的結果，個人基本權利反遭限縮。

甚至到目前為止，民進黨政府也還在打迷糊仗，話說的不清不楚，也沒有看到一套可供檢驗的SOP以昭公信。如此，人民的隱私權又哪有具體有效的保障呢？

尤其疫期結束後，政府應刪除所有資料一事，真有這麼容易嗎？略有相關概念的人都清楚，資料的刪除不是表面上刪一刪，有時甚至要全部Reset才能刪除乾淨。所以未來政府所搜集的人民相關移動足跡資料，一定要全數刪除，且不能只是表面第一層的刪除，必須找第三方公正單位監督全程。更不是行政單位說刪除就算刪除了。

綜言之，政府官員不要只想透過防疫這樣一頂大帽子，不分青紅皂白地扣下來，就想濫行蒐集民眾資料。類似的監控作為，必須要符合蒐集的目的，手段也必須要在必要範圍之內。行政單位吏必須嚴守法律規範。只是，言者諄諄，聽者藐藐，看到這個政府似乎一直在觸碰憲法底線，更嘗試「違法正常化」，只怕人民隱私終究也難逃天網餘威吧！

（作者為立法委員）