香港警方6日搜捕去年策畫並參與立法會初選的50餘名民主派政治人物，雖然大部分被捕人士獲得保釋，但他們涉嫌觸犯《港區國安法》中「顛覆國家政權」之重罪，預示著他們不僅提前結束政治生涯，部分人可能鋃鐺入獄。近日西方輿論皆把目光投向華府騷亂，這也給北京重整香港政治秩序，減輕不少國際壓力。

此次搜捕行動，是去年7月國安法生效之後，第四個掀起較大波瀾的國安案件。第一案是去年8月10日港警拘捕黎智英及其旗下《壹傳媒》管理層。第二案是8月23日包括違反《國安法》棄保潛逃者李宇軒在內的12位港青在偷渡來台途中被大陸截獲。第三案是10月27日港警在美國駐港領事館外拘捕尋求庇護的鍾翰林等3人。其他案件，包括拘捕黃之鋒、周庭等，雖然也短期內引起關注，但指標性都不如這四大案。

縱觀這四起國安指標案件，針對意義都非常明確，也各有側重。黎智英案是直搗長期以來香港反對派的輿論大本營，也是直指其與美國政界的聯繫。12港人案觸及最敏感的「北京管轄權」問題，即大陸在《國安法》列明的介入方式外，仍有辦法懲罰港獨和反對勢力。鍾翰林案對在港外國機構具震懾意義，藉此警告外國不能將其駐港機構當做「庇護所」。而此次「初選案」，則有更深層次的重整香港原有政治秩序與政治邏輯的意圖。

巧合的是，港警國安處「初選案」大搜捕前一日，即將卸任的香港終審法院首席法官馬道立在退休記者會上表示，《基本法》清楚寫明司法獨立，但至於「三權分立」問題，他說「不敢講、亦不應該講」。馬道立的表態，恰好與港警以「顛覆國家政權」罪名查辦香港民主派立法會初選，構成了香港政治邏輯重整進程的一體兩面。

按照國際社會長期看待香港政治的傳統思維，香港就是「三權分立」，在此邏輯下，立法會否決預算案、逼迫特首下台，只不過是對行政權的制衡，故泛民派「議會抗爭」屬於「合法行為」。然而，在北京眼中，《基本法》對香港政治的定性是「行政主導下的三權協調合作、相互監督」，與「三權分立」邏輯南轅北轍，故認為反對派的政治空間只能存在於監督港府施政，並不能逾越「行政主導」原則，一旦逾越就等同「顛覆國家政權」。

香港政治向來是中西政治文化、秩序與邏輯的交匯衝突地帶。97後20多年來，由於反對派能量有限，且老一代泛民與北京在政治問題上存在政治默契，再加上北京為了宣示「一國兩制」，與香港政治保持微妙距離，故反對派政治言行有一定空間。但自前年反送中觸發大規模街頭運動、區議會泛民大勝、反對派聯合西方制裁香港，料令北京震驚，促使北京出重手整頓，至少在政治層面「去西方化」進程已經啟動。

（作者為智庫研究員）