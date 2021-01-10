遊頤和園的時候我有個念頭，倘若中國贏了甲午戰爭，台灣及其附屬島嶼沒有割讓給日本，如今的兩岸會怎樣？

答案是，台灣人會像十四億大陸同胞一樣，黃河為血脈，長城為脊梁，胸中是民族大義，因此像是遇到辱華事件，平時小打小鬧，此刻同仇敵愾，炮口對外。那一刻，我即是國，國即是我，我們不分彼此，形如一體。當我們高喊一聲，犯中華者，雖遠必誅。氣吞萬里如虎。

●可是歷史沒有如果

可是歷史沒有如果。如今的兩岸，令人唏噓。只能漠視那些敵視的目光、鋒利的言語，暗暗祈禱，哪天歷史大潮把兩岸的你我推到眼前，相逢一笑泯恩仇，淚目潸然，守得雲開見月明。

對兩岸的幻想真如《桃花源記》。看著頤和園那詩意的設計、精湛的工藝，我心中卻掠過一幕幕諷刺的對比──醇親王為了讓大權獨攬的慈禧太后安心退位，把海軍衙門撥給北洋水師的錢，挪到了頤和園的修建裡。這是政權博弈下的一步好棋，卻也是把北洋水師逼入覆滅的一步壞棋。老太太心滿意足地笑了，大清國的衰落、百姓的疾苦，都在這片鳥語花香中一掃而空。老太太指點江山，隨即轉身，對身後亦步亦趨的王公大臣鄭重宣布為自己籌辦六十大壽的想法，眼裡閃著利己主義的陶醉光芒。

國庫匱乏，國家已經舉借起了洋債，那是多麼艱難啊。可諷刺的是，舉步維艱也要體面，中國的大家長、光緒的親爸爸可不能丟了面子。

於是，清流派大臣、戶部尚書翁同龢在昏暗的燭光中反復地敲打著算盤，之後，一封《籌餉辦法折》中提到──凡南洋北洋購買外洋槍砲、船隻、機器者暫停兩年。海疆無事，國庫空虛，人們怨聲載道，卻看不見燭光下那張滿是無奈的臉。

「宰相合肥天下瘦，司農常熟世間荒」。常熟是翁同龢的老家，位於江蘇。合肥則在安徽，是翁同龢的政敵、洋務派大臣李鴻章的家鄉。兩個老人，不管生前多麼對立，同樣地卻把身後的罵名留給後世。

●甲午戰敗

「東亞第一，世界第九」，在外國公使的讚美下，李鴻章臉上似乎隱隱浮現昔日的自豪。奈何六年來，北洋水師未添一砲一艦，犯潮的砲彈，老化的船體，日暮的西山，海上的輓鐘。

山雨欲來風滿樓。

1894年，朝鮮半島爆發東學起義，作為宗主國的清朝接到朝鮮國王的請求，派兵前去平息內亂。這片傷痕累累的土地才稍稍緩口氣，又迎來了日本人的狼子野心。日本作為中國昔日的學生、今日的強盜，露出猙獰的面孔。他們早已看透中國這隻紙老虎，底氣十足地聲稱，朝鮮不再是中國的藩屬，而是一個日本控制下的主權獨立的國家。

師生撕破臉了。

泱泱大國豈會把蕞爾小邦放在眼裡？當中國運兵船從牙山返航時，遭日軍擊沉，甲午戰爭就爆發了。結果令天朝上國瞠目結舌，這些滿口之乎者也八股文出身的士大夫怎麼也想不到，沒有完整的現代工業體系、進步的教育思想，中央集權下的北洋水師只能是昨日的輝煌。

北洋水師五艘主力艦沉入海底，其餘重傷。定遠、鎮遠頑強地扛住了敵軍速射炮。日軍見擊沉無望，便退出戰場。北洋水師殘部航速慢，無法追擊，於是返航。之後北洋水師避戰不出，清軍失去制海權。日本大軍海陸並進，越過鴨綠江，旅順失陷，經過四天三夜的掃蕩，造成兩萬多平民死亡。之後威海衛海戰中，日軍海陸夾擊北洋水師，定遠號在彈藥耗盡後被總兵劉步蟾下令炸毀，鎮遠號及十餘艘戰艦被日軍俘獲，編入日本艦隊，為日後的日俄戰爭埋下伏筆。

這一戰像暮鼓晨鐘，撞響了三千年未有之大變局。洋務運動的巔峰──北洋水師全軍覆沒。

暮色蒼涼，一陣海風吹來，大清國昔日的輝煌悄然隱沒在夕陽中。

▲中國的黎明在哪

中國人迎來最恥辱的一刻，大地流血，神州哀鳴，李鴻章顫巍巍的手，簽下了《馬關條約》。台灣及其附屬島嶼從此脫離祖國的懷抱，即便望海垂淚，夜夜禱告，卻再也聽不見祖國母親的心跳。

落後就要挨打，這句話觸發了多少中國人的淚水？當年動用三千萬兩白銀準備風光過壽的太后取消了計畫，反正大清國的腐敗都安在李鴻章一個人頭上了，必要時把光緒皇帝推到前台，自個兒藏進了頤和園，這裡只有巧奪天工的奇景，沒有舉朝上下的怒火，也沒有列強貪婪如狼的目光。

她倒是心安理得地享受退休生活去了。

國恥的淚水，似乎藏在頤和園深處。如果你仔細聽，總能聽見那隱隱的疾呼，痛革弊政，變法維新，自立自強，救國，救國，再救國！那些在課本上的文字在這時候全都化作了有血有肉的悲歡，在這個思想陳腐的國家裡，變法像曇花一現的煙火，為引入世界進步文明的心血，也就在太后的怒火中，燒成了餘燼。

光緒皇帝被軟禁在中南海內一個叫作瀛台的小島，胸中那一縷立志發憤圖強的念頭，反而成了這時代最沉重的枷鎖。

中國還有黎明嗎？

康有為、梁啟超輾轉出逃。

屠刀起落，六君子魂斷菜市口。

耳邊突然浮起譚嗣同的絕筆：我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。

這首詩，隨著六君子的一腔碧血，滲入了中國文明的土地。

這一刻，我方才明白我為何如此深沉地愛著這片土地，也是在重溫甲午戰爭這段歷史時，忽然感到一陣鼻酸。海軍將領鄧世昌、林永升、丁汝昌、劉步蟾、張文宣壯烈殉國，與軍艦共存亡。有心殺賊，奈何無力回天。

我的愛國，是驚豔她有著直觸性靈的怡然風景，是驚歎她五千年不間斷的輝煌文明，是心疼她被西方堅船利砲轟開時的恥辱烙印，是敬佩她僅用了四十年光陰，便趕上了百年變革的奇跡，是期望她有一天超越美國霸權主義，讓我中華兒女揚眉吐氣。

中華大地的傷口早已癒合了，看似平復，可每當風吹過，就會皺起細微裂痕，暗暗疼痛。因為痛，所以人們銘記。

坐上北京急駛的地鐵，我忽然想起晚清馬拉火車那一幕，如此諷刺，又如此慶幸。

晚清沉鬱的氣息被風吹散了，現在的新中國北京，像一輪蒸蒸日上的太陽，我又想起毛先生的那一句。

蕭瑟秋風今又是，換了人間。中國已不是昔日的中國了。（納蘭採桑／台南市）