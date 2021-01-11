2020年COVID-19新冠病毒疫情影響全球，英國《經濟學人》於元月2日專文略稱，「新冠病毒疫情與遠程購物助長了美國50年以來的首次零售業革命，並稱中國電子商務市場超過歐美西方的總和，其電子商務與電子技術的整合，遠比西方更富想像力、創造力，大陸的反市場壟斷近來也走在西方前面，這些都值得西方向中國學習。」

回顧2020與展望2021，太空產業界在2020見證了一些重大技術突破，和一批重大科研計畫的結束收官，美國「空間電子報」選出其認為2020太空產業十大新聞如下:

一、新冠病毒疫情對空間科學的影響巨大。二、曾經長期是全球最大的單體無線電波天文望遠鏡（直徑350公尺，在美國）垮塌毀滅。（所幸直徑500 公尺的中國天眼FAST將於2021年4月對全世界科學界開放）。三、太空星壤樣本採集並送回地球的黃金一年（美國、日本、中國）。四、中國嫦娥5號採集、分析月球背面的月壤，並送回地球，為人類首次。五、美國太空總署NASA發現金星上有光磷（Phosphine） 元素。

六、歐盟太空總署ESA成功發射環太陽繞行器。七、居民抗議在夏威夷建設，由來自美國、中國、加拿大、印度、日本的大學出資建設30公尺天文光學望遠鏡（TMT）。八、NASA史派哲Spitzer太空天文望遠鏡完成16年任務，壽終正寢。九、NASA發現紐輝慧星（NEOWISE）到訪地球附近，下次到訪將在6800年後。十、土星木星同框。每20年左右，地球、土星和木星會連成一線，2020年的土星木星同框的角度約為360度一圓週的0.1度，如此的近，為400年來所未見。

展望來年，筆者認為以下九個項目有望在2021年內完成或啟動。

一、美國毅力號，中國天問1號，和聯合大公王國的希望號，都將於2月抵達火星，毅力號著陸器將攜帶巡視車和人類首次的火星直升機，天問1號著陸器將攜帶巡視車。希望號享有美國與俄國技術支援。二、2021春，中國將發射空間站核心艙，隨後將發射天舟二號貨運飛船和神舟十二號載人飛船，完成相關技術驗證。

三、美國波音公司的星航線Starliner 貨運飛船將於3月再次飛往國際空間站，第一次（2019）失敗。其Starliner載人飛船也將載2、3位太空人飛往國際空間站。四、美國藍源公司（Blue Origin）將於2021首次發射其14噸酬載到距地面約23000公里的地球同步軌道（GEO），或50噸級酬載到距地面約100至1000公里的近地軌道LEO的運載火箭。而中、美、歐、俄及其它國家的低噸位較小型運載火箭，都將進行測試。

五、NASA詹姆士衛伯太空天文望遠鏡 JWST 將於10月發射。JWST原計畫於2017年發射，其後又因2020疫情而一再推遲。科技先進的JWST，有助更瞭解外太空和宇宙早期形成的活動。10月或11月NASA還要發射露西Lucy 計畫，在今後10年到訪研究木星的8個小行星。六、NASA 再登月計畫阿特米斯Artemis的LEO 軌道100噸級酬載的運載火箭 SLS， 將首次向月球發射。不過美國總統換屆在即，SLS進度可能會推遲。同是100噸級的中國長征9號，也將發射技術驗證。

七、沉寂數十年的俄國探月，將以無人飛船登陸月球南極。八、美國SpaceX 計畫發送該公司的（私人的）太空人到國際空間站。九、歐盟與俄國將合作發射太空垃圾場技術驗證。而日本卻要用美國的俄製運載火箭，攜帶些已故名人骨灰登月，對太空和月球帶來不必要的汙染，明顯不負責任。

（作者為太空工程師）