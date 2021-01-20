行政院長蘇貞昌舉辦就職兩周年媒體茶敘，回顧施政成果之餘，刻意對蔡英文總統的領導表示肯定；蔡總統也投桃報李，在臉書貼出與蘇的合照，期許他繼續衝，一起努力讓國家前進。蔡、蘇一搭一唱，刻意營造府院一心的團結形象，打破兩人不和及內閣改組傳言的意圖明顯。

支持度落入死亡交叉

事實上，從蘇貞昌接任行政院長以來，有關兩人私交公誼的推測和討論不斷。兩人長期關係不睦有事實可證，蘇貞昌女兒蘇巧慧承認，兩人互動能維持到現在算是奇蹟。但國人對蔡、蘇關係的關切，重點不在於兩人的私誼，而在對國家前途的關心，ㄧ個離心離德卻尾大不掉的閣揆，對總統的領導威信與國務推動，將造成極大的傷害。君不見民進黨聲勢強，相關討論就少；聲勢弱，討論就多，足見對兩人關係的討論，不是八卦心態，而是國人的憂心。

蘇接任閣揆後，鮮明的立場與強勢的作風，搭上2020大選抗中保台浪潮，強力帶動民進黨、蔡英文與他自身支持度竄升，全盛時期總統與閣揆施政滿意度雙雙破7成。在這段順風順水期間，沒什麼政治人物或媒體會去討論蔡、蘇關係。

選後綠營聲勢開始走跌，尤其萊豬進口引發食安危機，加上中天關台事件，蔡、蘇二人滿意度大幅下滑，民進黨支持率更接近崩盤。根據台灣民意基金會去年12月底的調查，蔡英文的贊同度仍能過半，但不贊同度急遽升高，贊同度僅高於不贊同度12.5%，與去年初55.6%的淨值大相逕庭，減少將近4成；《遠見》民調更指出，蘇貞昌的施政滿意度已越過死亡交叉，不滿意度大於滿意度；另一份美麗島電子報民調同樣顯示，民進黨的負向評價超過正向，為選後首見。

從數據來看，曾扮演民進黨執政推進器的蘇內閣，不僅已失去動力，還成為耗油的老機器。過去蔡、蘇二人的支持度在伯仲之間，兩人相互拉抬景象也不再了。換言之，從外部民意來看，蘇貞昌對蔡總統已失去加分效果，反而成為包袱。蘇貞昌身為閣揆，聲量動見觀瞻，加上政壇少見的酷吏風格，不但容易陷入爭議，一旦陷入爭議，更會對蔡總統及民進黨造成大傷害。支持度落入死亡交叉的蘇貞昌，對蔡總統而言，將成為「灰犀牛」：一個明顯存在的危機風險。

以近期來說，除開放萊豬造成食安危機與中天關台重大事件外，包括開行政院統編、皇家牛肉麵、松阪豬等偶發性事件，都在全國層面造成非常大的負面影響，連帶讓綠營整體攻防失序，讓國民黨與民眾黨搶得更多話語權。通常來說，政治人物失言並不少見，面對公關危機，只要能有錯認錯，社會仍會給予一定的寬容，但蘇貞昌不認錯的個性，卻讓小事化大，成為政治公關災難，讓蔡政府從自詡「最會溝通的政府」、「謙卑、謙卑、再謙卑」，搖身一變成為「最霸道的政府」、「傲慢、傲慢、再傲慢」。

維穩蘇貞昌風險增加

蘇式風格是雙面刃，可以創造施政加乘效果，加上如臂使指的大內宣，蔡總統和民進黨聲勢因而一飛衝天；不過一旦身處逆風，蘇式風格造成的傷害同樣具有加乘效果。莫忘殷鑑不遠，蘇在2018年競選新北市長時，初期蘇團隊整體攻防和宣傳表現亮眼，聲勢一度對侯友宜造成重大威脅，最後卻因文化大學宿舍事件，社會普遍認為是對侯友宜的過度攻擊，對蘇貞昌產生反感，加上韓流崛起，選舉整體氛圍有利國民黨，蘇貞昌功虧一簣大輸30萬票。

蔡總統暫時沒有撤換蘇貞昌的打算，不是因為蘇貞昌有創造更多政績、爭取更多民意支持度的能力，而是出自蔡總統鞏固權力的需要。她要努力避免「第二任跛腳宿命」，必須維持黨內派系平衡並順利完成接班布局。但維穩蘇貞昌的風險增加中，這是蔡英文必須付出的代價。

蘇貞昌其實已有自覺，近期姿態明顯放軟，但團隊的權力傲慢並未收斂，執政路線亦未調整，加上新冠疫情出現破口，中央流行疫情指揮中心的決策能力開始受到檢驗，蔡總統及民進黨支持率下降、社會分裂擴大、台海動盪不安的現狀都看不到改善的跡象，蘇貞昌再低調，也不能改變這些現實。

在新冠疫情出現破口的威脅下，目前或許不是討論蘇貞昌去留的時機，但就政治現實而言，面對蘇貞昌這隻「灰犀牛」，蔡總統卻選擇視而不見，未來風險將越來越高。