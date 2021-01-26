美國總統拜登就任伊始，國際社會期待美中兩強對抗可望暫緩之際，中共解放軍空軍近日在我國「防空識別區內」西南角，也是「領空外」的國際公共空域，顯著增加訓練巡航批次，引發各界關注與多種解讀。

大陸領導人習近平自2018年元月，都會以軍委主席身分簽署中央軍委1號命令，向全軍發布「開訓動員令」。習近平在1月4日簽署命令，要求全軍聚焦「備戰打仗」，確保「全時待戰、隨時能戰」，以「優異成績」迎接中國共產黨成立100周年。

解放軍卯起來練兵拚成績，同時可以在南海、台海、巴士海峽交會要衢，繼續常態化經營未來戰場；可以在美國拜登政府印太政策團隊到位前，展示態度，測試脊梁；可以保持對台軍事加壓，警示台海衝突風險確實不假。

緊張升高，反而凸顯降溫的必要；海空對峙，正好反映避險的需求。想降溫，要避險，就只有「談」。借用孫子兵法概念：勝兵先勝，而後來談；敗兵先談，而後求勝。拒談，其實已無關勝敗，出局而已。

美國在川普「以對抗代替談判」，退出國際公約和組織，不延長國際安全條約，壓抑或激怒傳統盟邦，拉高與競爭對手之敵對情勢，既單邊又孤立的折騰後，拜登試圖修補關係，緩和對立，不得不在就任後，儘量回到「以談為主」的外交政策基調。

面對攸關全球核戰威脅，無論將來是否邀中共一起談，即將在2月5日期滿的《新核武裁減條約》（New START），美俄必須坐下來談。川普總統在2018年10月，以俄羅斯未遵守規定為由，片面退出的《中程核武條約》（INF Treaty）雖然已過屆滿時限，是否仍應有相關安排，也需要談。

論者曾以「關係改善，一夕可得」，描述如果拜登在大選中勝出，對於美歐關係的重大意義。然而，歐盟並未等待拜登就任，即趕在去年底與中國大陸簽署《中歐投資協定》。英國正式脫離後的歐盟事務，拖延經年的《跨大西洋貿易及投資夥伴協議》（TTIP）如何持續，還是要坐下來談。

過去4年，中美之間高級別對話機制可謂蕩然，尤其2018年貿易戰開打後，美國抗中、去中政策及手段愈益深惡，即使達成第一階段貿易協議，兩強在全球事務已成霸權對抗。如今雙方皆已釋放重開機的訊號，勢必接觸協商；而拜登傾向多邊聯合一致對中立場，更要及早與友盟各方先行對話。

美台關係近年來已有相當提升，官方交流限制亦有突破，如何維繫互信，審慎延續有利形勢，當為首要。眼前台美自由貿易協議相關思維，仍需在萊豬開放爭議中拿捏；已經同意軍售品項，如何議定質量、價格，並簽約、履約；我國防部欲改變「整體防衛構想」，應該也要與拜登政府談談。

兩岸制度化協商管道已經斷線4年半，民間交流亦受新冠疫情嚴重萎縮，民進黨政府「親美反中」切中川普戰略需要，兩岸增惡意，海峽變緊張，台灣自然被推上駁火前線。如今拜登政府可望調整對中步伐，重提「戰略耐心」，台灣自不可頑固堅持川普時期的老路。

兩岸官方雖已慣於惡言相向，兩軍亦已經常拉弦彎弓，但雙方避免點名直批領導人的餘裕尚在。我們充分理解兩岸目前都沒有變更基本立場的內在條件，卻看到國際形勢驚蟄之象已現，拜登策士也有兩岸對話以緩和緊張之建議。堅持「各方皆談，兩岸不談」是否符合雙方各自利益，允宜再思。

清廷因義和團，遭八國聯軍攻陷北京，被外族列強逼迫簽下《辛丑和約》。對照120年後今日的兩岸仇怨與對峙，侈言「中華民族偉大復興」，仍可能同樣遭外人之訕笑。

再逢辛丑，新春將至，前嫌盡釋雖不可期，為重拾人民善意而談，為降低台海緊張而談，思考「一個中國『春節』的原則」，兩岸相互拜個年吧！（作者為淡江大學戰略研究所副教授，戰略暨兵棋研究協會理事長）