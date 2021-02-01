蔡其昌的中火主張，盧秀燕批是護航中火，清楚點出問題癥結。蔡其昌提議「中火燃煤機組除役不拆除」，與民進黨一貫主張相反，只為選下屆台中市長布局，高喊中火除役，可信度極低。

問題不在蔡其昌，是政府背叛中部民眾，違法護航中火燃煤機組，劣跡斑斑，現在任何來自民進黨的中火主張，都沒公信力。

前科一：台中市政府本來已經廢止中火兩部燃煤機組，中央政府違法介入，硬是重新啟動，讓民眾見識到了民進黨讓僵屍復活的蠻橫手段。面對燃煤機組，民眾當然希望拆除，唯有拿十字架戳向僵屍的心臟，加以焚屍，才能確保僵屍永遠安息，否則以民進黨的背信前科，燃煤僵屍可以輕易地掀棺而出，活蹦亂跳。

前科二：台電企圖蒙混過關。台電說，在空氣品質好，中部AQI低於100時，被廢止的燃煤機組才會啟動。AQI100不是空氣品質良好，是空氣品質普通，與空氣品質橘色警戒的AQI101，僅僅一線之隔。前台中市長林佳龍曾說，中火排放的PM2.5占全台中總量的14.5%。依此數字推論，兩部燃煤機組一開就可能使空氣品質從普通變成警戒。

台電的AQI100如同說，水淹到3/4鼻孔高度，不算淹水，就算人已經嗆水連咳了，還是要等整個鼻孔都浸入水裡了，才算溺水。台電若真有誠意，應該以AQI50為標準，那才是真正的空氣品質良好指標。

前科三：行政院顯然與中部的天空有仇，乾脆出面砍斷台中市的手腳，把市議會立法通過的《生煤自治條例》這套整治空汙的利器，連根拔起。行政院的護航違反自治條例保留原則，違反大法官738號解釋。大法官說，為了公益，地方自治條例可以制定比中央法律更為嚴厲的管制標準。但行政院說，台中市政府管制太嚴格，不行，民進黨內閣就是要放水。

民進黨為了選舉不擇手段，一再設局騙選票，現在又說中火要除役，當然沒人信。

蔡其昌或許真想出汙泥而不染。他提議中火燃煤「除役不拆除」，理由是天然氣靠進口，大陸容易封鎖，基於國安考量，天然氣不完全可靠。但民進黨的能源願景裡，不可靠的天然氣將占全台發電的5成。蔡其昌對天然氣的表態，不該只表一半，應該挑戰民進黨的整個能源政策。

蔡其昌不只陷入空汙困局，而是陷入了根本無解的政策困局。中火會成為焦點，因為民進黨提不出行得通的能源路徑圖，民進黨的路線是先增煤，然後增碳；先增加燃煤，然後增加燃氣。

減核是台灣該走的路，但要走得通，而不是在減核的路上先用空汙犧牲台灣人的健康。民進黨不同意國民黨的漸進減核，那就該提出民進黨版，兼顧健康與減核的路線。加強發展儲能，拉大離尖峰的電價差距，擴大節電，加速風電，寧可用國產化的比率來框住風電外商，而不是拿國產化項目來綁風電，這些都是可以著重的項目。可惜，如同黃士修等年輕人說的，民進黨的路徑圖就是燒好燒滿，增加空汙，增加碳排放量，為了減核先殺人。

想談中火，卻不批評民進黨的能源路徑圖；自以為提出中火問題的解方，卻不面對民進黨錯誤的能源政策，蔡其昌的提議，就是護航中火。有人中了箭，請傷科治療，醫生鋸下箭杆就收錢。問他為何不治理源頭、取出箭頭？傷科醫師說那是內科的事。

傷科醫師蔡其昌陷入無解的政策困境，但政治上，是成功的操作。聲量低於盧秀燕與林佳龍，唯一的作法，就是蹭盧秀燕；提出中火解方再怎麼荒唐，政治聲量不可能再低，最糟也是這樣。只要纏住盧秀燕，就能往上攀。

同樣來自台中，蔡其昌自動自發站進護航中火的隊伍裡，是聰明的作法；陳柏惟傻傻地，也跟著排隊，愚蠢一以貫之。陳柏惟說中火議題不是打假球，且看看行政院這個裁判，吹黑哨，把台中市政府隊的前鋒、後衛和守門員都舉紅牌趕出場，還命令場邊裁判下場幫台電隊踢球，陳柏惟說這不叫打假球，那就罷免他。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）