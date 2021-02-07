〈無奈夜長人不寐。赤子之心就是你的初衷〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】從心底直接流瀉而下的感情最重要。這應該是，李後主的詞，最厲害，最迷人的地方。

我們千百年後，再讀那些文字，毫無懸念，就是被渲染到。

李後主本身的故事，當然提供了我們對這些詞，未讀先轟動的吸引力。但，關鍵是，讀的當下，沒有窒礙。讀過之後，餘音嫋嫋，韻味十足。

這才是李後主詞，能流傳至今，不退流行的神秘處。為何，那些詞，可以從他內心宛如流水一般，直接傾瀉到我們的心靈深處呢？

王國維的解謎是，赤子之心。

赤子之心，就是未受到塵世，世俗，太多干擾的人性本色。用英文來講，或許primary color，原色，本色，最貼切。

人，很難一塵不染。但，人可以在很多處境下，保有單純的眼光，單純的視野，看待周邊人事，自身處境。換句話說，客觀上，你當然不可能一塵不染，但主觀上，你卻可以努力的，盡量的，讓自己不把世界複雜化。

也可以說，某種天真，某種愚騃，某種單純，也可以是我們因應世界的方式。反正，世界再複雜，我就是我，我就是用我的方式去面對，就是了。

王國維說，詞人者，不失其赤子之心。亦多少表明了，文學創作者的初衷吧。沒有一顆赤子之心，幹嘛來寫作呢？

或者，也可以說，一旦你進入寫作狀態，「赤子之心」便必然會在瞬間呈現，讓你得以暫時脫離現實，遠離塵囂，忘卻世俗，看到自己的「初衷」。

很玄嗎？其實一點也不。舉個例子吧。不妨舉個現實狀態與寫作狀態，非常極端落差的例子。

曹操是一代梟雄。但，他可同時是政治人物裡，文采一流的好手。三國演義鼎足而三的人物中，劉備也好，孫權也罷，無一是他文采的對手。

我們讀他的〈短歌行〉，信手拈來，很多金句，至今是不是仍然很有感？

「對酒當歌，人生幾何！譬如朝露，去日苦多。」（人生苦短啊～）

「慨當以慷，憂思難忘。何以解憂？唯有杜康。」（杯底不要飼金魚啦～）

「青青子衿，悠悠我心。但爲君故，沉吟至今。」（我的心裡只有你啊～）

「月明星稀，烏鵲南飛。繞樹三匝，何枝可依？」（誰能了解我的哀愁是怎麼一回事啊～）

為何我們在讀曹操的〈短歌行〉時，會暫時忘掉他在三國演義裡的刻板印象呢？

只因為，文學的魅力，把我們帶進他的內心深處，讓我們看到當時不可一世的梟雄，竟然也有望月興嘆，感覺自身相對於宇宙的浩瀚，竟如此渺小的時刻！

那當下，他，不是跟你，給我，一樣嗎？我們都只是塵世間的一粒沙，時光飛逝中的一瞬，而已。這就是，「赤子之心」的當下，是人的「初衷」在「瞬間」被文學捕捉下來了。

但，並不是所有試圖創作的人，試圖去捕捉那一瞬間赤子之心呈現時刻的創作者，都有辦法傳遞給你，他要的感受，以及，你會起共鳴的感受，他，創作者，有無找到最適切的方式，顯然還是因人而異。

在梵谷還沒有找到他要的，如漩渦一般翻騰的心思表現手法之前，你很難懂他的孤獨與熱情如何激盪於心。他一旦找到了，你突然在那幅〈星空下〉，便怔住了，便震撼了。我們的心，我們的內在，原來亦曾如此之攪動，只因為，我們有一顆敏感，脆弱，渴望人家懂你的靈魂！在還沒有人能敲開你的心扉 前，我們且獨自仰望星空，承受自己內心的翻騰吧！

敏感，細緻的李後主，其實是一直懂得生命裡的孤獨與無奈的。

「深院靜，小庭空，斷續寒砧斷續風。無奈夜長人不寐，數聲和月到簾櫳。」他仰望星空，感覺某種蒼涼與孤獨。九百年後，梵谷仰望夜空，寂寞如是。

作者為知名作家

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(中時新聞網)