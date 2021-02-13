在西班牙分別執教巴塞隆納與皇家馬德里的時候，教頭瓜狄歐拉（Pep Guardiola）與穆里尼歐（Jose Mourinho）有著非常緊張火爆的關係。但在明晨曼城與熱刺的英超大戰、也是兩人執教生涯第25次對戰之前，瓜帥表示自己和穆帥的關係已經和睦許多，正是他所樂見的方向。

「我不喜歡成為公眾關注的焦點，所以這樣很好。」瓜帥在賽前記者會表示，也許外界依然期待他和穆里尼歐針鋒相對，甚至樂於看好戲，「但為何一位教練一定要跟其他教練成為宿敵呢？現在才是自然情況。」

瓜、穆雙帥絕對堪稱一時瑜亮，兩人過去執教對戰24次，都是彼此碰過最多次的教頭。由於過去執教的巴薩、皇馬就是宿敵，兩人主攻、重防的風格也大異其趣，關係的確像兩隊一樣水火不容，但2016年起在英超重聚，瓜帥先執教曼城，穆帥則接下同城球隊曼聯，雙方關係已經和緩，前年底穆帥又成為熱刺教頭。

「他的工作是帶熱刺，或之前的曼聯，我則是帶曼城。我們必須掌控球隊和職員，沒有時間也沒有興趣去知道其他球隊在幹嘛，比如眼下我們唯一要專注的就是對熱刺之戰。」瓜帥說：「我一直保持冷靜，不想被捲入這些口水戰。我和他的關係不錯，對彼此看法可以同意或不同意，但這不是問題。」

過去24次交手，瓜帥領軍的球隊以11勝6和7負占得上風，但穆帥接掌熱刺兵符以來，他兩度對決瓜帥都拿下勝利，包括去年11月21日在倫敦主場以2比0勝出，是役結束熱刺坐上英超龍頭，曼城則落居第11名。

但上次交手也成為雙方的分水嶺，此後瓜帥帶領曼城在英超打出12勝2和的不敗戰績，現已穩居英超榜首，在少賽1場的情況下領先居次的曼聯5分，同一時期熱刺卻僅拿到16分，目前排名英超第8，落後曼城已達14分之多。

(中時 )