中廣董事長趙少康申請重回國民黨，今（1）日他親自出面說明，表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣，他更在受訪時對1450宣戰。不過，對於趙少康是否能殲滅1450，宅神朱學恒認為，趙少康已經很多年沒打過大規模的選戰，而他面對現在的網軍滲透，能否在未來的選戰中建功，朱學恒則抱持十分保守的看法。

朱學恒今在政論節目《新聞大白話》中表示，現在談論韓趙配或趙韓配太早了，他還回憶起當年趙少康參選台北市長的情景，指就歷史的順序而言，不是趙少康模仿韓國瑜的打法，且趙少康其實是國民黨最早的民粹領袖，「如果看過他當時的造勢，東風吹，戰鼓擂，今天誰也不怕誰，一路從國民黨的造勢延續到新黨，在造勢的辯論、演講上，只有他能跟陳水扁相提並論」。

朱學恒認為，在1994年的台北市長選戰中，相較於陳水扁和趙少康兩大民粹領袖，前台北市長黃大洲反而變邊邊角角，如果沒有黃大洲，當年的結果就會是趙少康贏陳水扁，「以先後順序而言，是韓國瑜的作風比較接近當年的趙少康」。

對於趙少康能不能真的殲滅1450跟義和團，朱學恒指出，要看當年使用過趙少康的民粹鼓動法、造勢為主的韓國瑜所造成的票數差距有多少，且現在趙少康要面對的是劍橋分析等級的戰術，「是那種運用到通透，分區、分層、分年齡，做圖卡，滲透到所有NGO、NPO，這樣的包圍戰」，而趙少康已經很久沒有打這種鋪天蓋地的選戰，雖然現在要競選黨主席似乎大有可為，但在2022年和2024年的選戰中他能建立多少戰功，「目前看起來，我比較保守一點」。

(中時新聞網)