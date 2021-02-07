除夕夜除了全家一起吃年夜飯之外，紅包更是許多人小時候最期待的事情。但有網友就發現，許多年輕人到了要包紅包給晚輩的年紀，卻因為薪水不高而減少了包紅包的意願，文章PO出後立刻掀起論戰。

一名網友在PTT八卦板以標題「過年是不是越來越少人會發紅包了？」發文，表示小時候只要等著領紅包就好，隨著年歲增長，也漸漸到了要發紅包給晚輩的年紀。但他注意到，有些30歲以上的人就算有工作，也會因為薪水不高，沒有打算包紅包，除非真的捨得拿自己的年終出來散財，讓他忍不住好奇發問「所以過年是不是越來越少人會發紅包了？」

文章曝光後有人表示，不是不想包是真的有困難，「沒錢啊」、「今年多少人沒年終獎金了，不要勉強了」、「沒錢的人才會包不出來」。還有人認為，包紅包原本是美意，現在卻變調成親戚朋友間比較的戰爭，「紅包本來是討吉祥，只有窮人才在那邊劣根性比來比去，算計說誰誰誰幾個小孩我要包多少才回本，看不懂在幹嘛」、「有些親戚之間會說好互相不給，省得私底下比較」。

但也是有不少網友表示包紅包才有過年的感覺，就算收入不高還是多少會包。而之前也有網友討論過年要包多少錢給親戚小孩才公道，大部分網友都認為是200元或600元最合理，至於父母則是6000元或6600元，數字吉利，負擔也不會太大。