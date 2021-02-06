李永萍、李貴敏及廖先翔今在汐止火車站前辦理「反萊豬」公投連署。（王揚傑攝）

重回國民黨的趙少康呼籲停止罷免，發動罷免萊委的國民黨革實院院長羅智強在臉書表達挫折，對此國民黨文傳會副主委李永萍今（6日）表示，趙少康長年的主張是反對民進黨當時把罷免門檻下修，他認為我們進入民主政治已有相當規模與經驗，把罷免門檻降那麼低，變成每次正規選舉好像白選的，因為選完沒多久就開始來罷免，所以趙少康是從維護制度和不認同罷免門檻下修闡述主張。

李永萍說，趙少康評論這件事是有他的背景，因為不止在罷免萊豬立委，民進黨也傳出鎖定羅智強、謝龍介、江啟臣要罷免，當時大家認為因為門檻太低，罷免變成報復性罷免，所以趙少康才就制度上評論。

立委李貴敏表示，民進黨喊出罷免萊委是「報復性罷免」，這是民進黨政府想要轉移焦點、模糊焦點的方式，呼籲大家不要受這影響，憑自己良心，認為對的事就勇往直前去做，民意代表不要以為選上就能為所欲為，只重視黨意，不重視民意，罷免正好是一個手段，讓不適任的民意代表出局。

(中時 )