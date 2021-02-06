台灣與南美洲國家蓋亞那協議設立台灣辦公室，未料新聞宣布不到一天時間，蓋亞那卻因大陸施壓，而在昨（5日）片面終止設處協定。對此，時事評論員李正皓比較資深媒體人趙少康和國民黨針對此事的回應，直言可看出趙少康與國民黨政治智商的差別。

針對蓋亞那翻臉不認台灣設立辦事處一事，國民黨昨（5日）指出，民進黨政府「炒短線式」的評估和處理流程，以及所花費的龐大資源與效益，應該接受檢討，對於此案，應有政務官負起政治責任。國民黨也強調民進黨政府應該認清，如果兩岸關係不解，涉外事務的壓力絕對不會減少。

對此，李正皓當天也隨即在臉文指出，看看趙少康是如何回應蓋亞那終止設立台灣辦公室相關協議，趙認為，「外交不分黨派，昨天（4日）大家對外交上出現突破都很高興，結果只有一天就生變，這對台灣跟美國都很難堪」。趙少康更強調，外交人員的努力仍要要肯定，只是外國政局有時很難掌控。

李正皓直言，知道兩人的差別吧？「這也是過去兩年我對國民黨失望的重要原因，因為國民黨連政治場面話都不會說的」。底下網友則回，「趙的能力至少超出江一截，但是他的路線大規模選舉很難獲勝」、「國民黨的反射動作已經是什麼事都要罵民進黨了。民眾也是會判斷好嗎？要你這種在野黨何用啊」、「雖然我不喜歡趙少康，但他說的這番話確實很得體」、「趙少康未來是想登大位的人，說話就是要大器多了」。

(中時新聞網)