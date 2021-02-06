中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，並表態選黨主席，獲前高雄市長韓國瑜力挺，外界稱為「韓趙聯盟」。至於韓國瑜為何會找上趙少康，國民黨立委許淑華透露，韓國瑜是認為趙少康個人的魅力，對外是可以擴展，對內阻力也會是最小的，因此趙少康會是黨主席很適合的人選。

許淑華接受香港媒體《中評社》專訪時表示，韓國瑜去年從高雄回到雲林之後，有很多黨員一直鼓勵韓國瑜參選黨主席。但韓也很清楚，如果再由他來參選，不管是幾組人馬競爭，黨內都會產生競爭與摩擦，因此韓國瑜覺得自己不是那麼合適的人選。

許淑華指出，去年9月，還沒有任何人表態要參選黨主席，韓國瑜認為趙少康個人的論述能力、敢戰的形象、個人的魅力，對外是可以擴展的，把張力呈現到最大，對內阻力也會是最小的。因此盤點各種條件後，韓國瑜覺得趙少康是一個很適合的人選。

許淑華認為，韓國瑜跟趙少康並沒有去考慮個人未來，或做什麼安排。如果外界把他們兩人講到「結合在一起，是因為有共同的目標或2024」，那就太小看他們兩個人了。

許淑華表示，國民黨黨內「卡趙」的聲音一定會有，但最終還是要看整體社會氛圍以及黨員支持度去決定。黨中央過去雖然有不同的想法跟規定，但整體來講，如果趙少康回到國民黨，能夠帶領黨往更好的方向走，擴大藍軍的最大公約數，黨中央應該會順勢而為。

(中時新聞網)