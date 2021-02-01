台中市警察察第六分局何安派出所幫助弱勢家庭度過難關。（民眾提供／盧金足台中傳真）

農曆春節將至，家家戶戶準備採買年貨歡喜過新年，但有些弱勢家庭受困經濟欠佳，亟需關懷協助，台中市警察察第六分局何安派出所為幫助弱勢家庭度過難關，所長游銘鋒特別率警員林子清、林偉隆及許珈瑄至轄內各里鄰，捐贈愛心物資予弱勢家庭，讓其感受到社會溫暖，幸福過好年。

何安派出所所長游銘鋒指出，轄內有許多低收入戶及社會邊緣戶的家庭，家中經濟貧困，對他們來說，三餐能夠溫飽都是種奢望，員警於執勤中甚至發現有些隔代教養家庭，家中經濟重擔落在阿公、阿嬤身上，為維持生活家計，辛苦頂著烈日、寒風、暴雨在外撿拾資源回收，為的就是給孫子安穩生活的日子。

還有一家十幾口擠在同一鐵皮屋下居住，平日的三餐及孩子就學，都是靠社會救助的幫忙，才能生活下去。

警方看到這些困苦家庭，員警感到相當不捨，想出一份心力協助幫忙，一起幫助弱勢家庭度過難關，會同轄內里長與員警至各處發放白米送幸福，關懷需要幫助的弱勢家庭，讓獲得白米物資的民眾倍感窩心，感受到何安所歲末送暖、溫暖傳愛之一面。

「110年加強重要節日安全維護工作」自3日起至17日為期15日，員警結合協勤民力，警民合作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作三大主軸，讓民眾安心歡喜過年。

(中時 )