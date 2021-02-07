麻豆警首創「Police Eats」，送補給品給交通疏導執勤人員（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆警分局執行「110年加強重要節日安全維護工作」勤務，多名員警至景點進行交通疏導勤務，體諒員警辛勞，麻豆分局首創「Police Eats」美食外送，利用巡邏機車送餅乾及補給飲料等，讓同仁在長時間執勤下，能迅速補充體力。

麻豆分局表示，為因應轄內全國知名新景點「六甲落羽松」交通疏導勤務，首創「Police Eats」行動補給站，仿效美食外送平台，利用巡邏機車加裝外送箱並貼上「Police Eats」字樣及台南市政府警察局意象標誌LOGO警察意象圖騰，由各級幹部送營養補給品給值勤員警。

分局長邱顯良表示，「Police Eats」行動補給站的創新作為，主要是站在主動關懷第一線同仁的立場著想，同仁犧牲年假執勤非常辛苦，幹部應多予鼓勵支持，讓同仁在友善環境下工作。照顧同仁的心，溫暖同仁的胃，提升同仁向心力，激勵團隊士氣。

此外，考量各項勤務增多，多數同仁必須犧牲過年與家人團聚的機會，分局特於春節期間準備團圓年菜、水果及點心等各項食品，給內外勤同仁加菜，讓同仁在單位用心執勤之餘，也能享受團圓的溫馨。

(中時 )