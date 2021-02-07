農曆年節即將到來，高市府經發局聯手大連街商圈辦理「過好年」商圈活動，民眾配合防疫管制措施，在安全無虞的環境下現場充滿年節歡樂氣氛，而高市警三民一分局十全路派出所也藉由活動人潮，加強宣導防搶、防竊、防詐及灌輸交通安全觀念，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，讓民眾能在防疫新生活中「牛轉乾坤」平安過好年。

農曆春節一直是民眾心目中最重要的節日，忙碌整年後闔家團圓，共享歡聚天倫之樂，期間聚餐飲酒更是不可少，但十全路派出所提醒民眾，春節聚會飲宴切勿酒後駕車，酒後可找代駕或乘坐計程車，以免發生憾事，另外於採購年節商品之際，也應將自身貴重財物隨身攜帶，避免有心人士有機可趁，使財物遭受損失。

三民一分局將在加強重要節日安全維護工作期間，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，將提供協助失蹤人口返家團圓、關懷中低收入獨居老人及弱勢族群、民眾舉家外出住居安全維護、保護民眾存、提款安全、防竊(扒)、防搶、防詐騙宣導、路況報導、管制策略配合措施宣導，提供即時資訊，讓民眾平安過好年。

(中時 )