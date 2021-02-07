有「精靈系女神」封號的黎晏孜，在拍完電影「頭等艙的情人」之後，特地將片酬全數捐出做公益，日前她跟同劇演員孟翔和味噌一同前往雲林探望獨居老人，三人挨家挨戶送上物資和紅包，讓老人家有個溫暖的春節。看到一些獨居的長者家徒四壁，甚至生活在蒼蠅滿天飛的環境，一向很感性的黎晏孜忍不住紅了眼眶。

黎晏孜(右)到雲林送上物資和紅包，讓長者可以開心過年。(經紀公司提供)

黎晏孜(右)寒冬送暖，長者既開心又暖心。(經紀公司提供)

黎妟孜之前曾經在緬甸等地擔任過志工，幫助一些弱勢家庭的孩童，喜歡畫畫的她，經常將當地孩童天真的模樣畫下來。回到台灣之後，在拍攝電影「頭等艙的情人」時，聽到同劇演員味噌提起，家中捐獻雲林四湖參天宮土地，當地有不少中低收入戶和獨居老人生活陷入困境。

黎晏孜(右)寒冬送暖，長者既開心又暖心。(經紀公司提供)

黎晏孜(右)和味噌(右二)以及孟翔(左)，陪獨居阿嬷聊天，老人家超開心。(經紀公司提供)

因此在拍完「頭等艙的情人」之後，趁著年節之前，黎晏孜立馬召集孟翔和味噌，三人事先準備了不少物質，在參天宮的志工人員協助之下，花了一整天的時間走訪了雲林地區的低收入戶，除了送上物資和紅包，也陪獨居的老人家聊天。一位八十多歲的阿嬤看到三個年輕人來訪，還圍著她說說笑笑，開心的合不攏嘴，但在三人要離去時，阿嬤突然難過地哭了。黎晏孜趕緊抱抱阿嬤，答應老人家下次一定再來看她。還有一位阿伯因為意外眼睛失明，難得有人來探訪，阿伯開心的招呼大家到家裡坐坐聊天。

黎晏孜主演的偶像劇，將犀利剖析現代人的愛情觀。(經紀公司提供)

黎晏孜主演的偶像劇，將犀利剖析現代人的愛情觀。(經紀公司提供)

另一位獨居的長者因為經濟困頓，居住在一個小小的土屋裡，幾乎是家徒四壁，讓人看了十分不忍。加上屋裡全是蒼蠅，黎晏孜見狀也忍不住紅了眼眶。她說，看到老人家生活困窘，很讓人心疼，也提醒自己要珍惜擁有的一切，同時也希望能幫助更多經濟弱勢的家庭，讓獨居的長者能有一個溫暖的春節。

除了投入公益活動，黎晏孜最近也在準備一部偶像劇的演出。這次的角色儼然是「渣男剋星」，劇情描述的是現代人光怪陸離的愛情問題。

提到愛情觀，雙魚座的黎晏孜會為另一半營造浪漫和驚喜，例如為男友購買限量款球鞋，光是找代購和確認款式與尺碼就花了兩個多月，讓男友十分感動，尤其是黎晏孜拿出一雙球鞋之後，男友十分開心的當下，她再拿出第二雙球鞋，男友當場睜大眼睛驚喜萬分。

(中時新聞網)