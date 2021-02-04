不懼疫情，墾丁福華關懷獨老不間斷，連續22年慰問獨居老人與清寒家庭，在春節來臨之前，送愛到恆春鎮上的獨居長者家中或需關懷的清寒家庭，總經理張積光表示，越艱難的時刻，他們更要去拜訪長者，讓他們感受來自社會企業的溫暖，我們也能了解他們的身體狀況及生活近況以放下心中的大石。

今年飯店除了致贈每年準備的日常生活用品與慰問金外，還準備了飯店自製的口罩，提醒長者在這疫情籠罩的非常時期，一定要多加小心，每天替換口罩以防範防範病毒侵入。總經理更說，探訪時發現老人家們都保持硬朗有朝氣，甚是欣慰。

今年訪視，飯店依舊攜手墾丁里里長張昌益及恆春基督教醫院，為鎮上添入一絲暖意。接受關懷的長者，是由長期關心、瞭解鎮上居民的張昌益里長提供名單，恆基醫院護理師則替老人家進行健檢，而墾丁福華則動員房務員替關懷戶進行居家打掃及環境消毒，更請出財神爺，手拿招財金元寶、口說祝賀詞為各關懷戶拜個早年、討個吉祥如意，再由總經理致贈年節慰問金和日常用品等，希望在嶄新的一年，能為關懷戶帶來更多社會溫暖。

值得一提是，今年飯店常客柯先生與曾小姐得知飯店將拜訪獨居長者的行程時，便表示希望可以一同參與這難得的善舉，更隨著飯店挨家挨戶拜訪並隨喜致贈紅包，祝福長者可以保持身體健康平安。

恆春長期流失青壯年人口，許多長者獨自生活，墾丁福華總經理張積光表示，這22年來不論景氣好壞與否，持續以實際行動關懷清寒家庭及獨居老人，飯店的關懷從來不間斷，透過居家整理與環境消毒，讓老人家有較舒適的生活環境，致贈日常用品及慰問金則是要讓老人家新年新氣象；更邀請恆春基督教醫院共襄盛舉，由護理師親切為年長者量血壓、關心飲食習慣並叮嚀自我保健的重點，期許他們也能健健康康、安心過節。

年復一年的關懷行動，早已蔚為傳統，每年關懷的老人家們還硬朗健康，關懷戶為72到91歲的長者，因年紀大需靠補助維持清苦的生活，有的長年獨居，有的則因子女無力照料或生病反需長者照顧，這群長者都是墾丁福華長期關懷戶，長輩們紛紛表示每年都很期待我們到訪，感受這種人與人之間的關懷與惦記。

(工商 )