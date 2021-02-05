台電台北南區營業處處長蔡志孟、坪林區長周慶珍今慰問獨居長者並致贈生活物資。（台電台北南區營業處提供）

台電台北南區營業處處長蔡志孟、坪林區長周慶珍今慰問獨居長者並致贈生活物資。（台電台北南區營業處提供）

農曆春節將至，台電台北南區營業處與新北市坪林區公所共同舉辦「寒冬送暖過好年，關懷服務偏鄉獨居長者活動」，致贈獨居孤苦長者在生活必需品，期在年節時感受到社會各界的關懷與溫暖，讓這些需要關懷的長者都能開心過節，並感受到台電公司對他們的關懷和照護。

台電台北南區營業處處長蔡志孟今（5）日帶領多位志工，結合坪林區長周慶珍及公所同仁一同慰問坪林區內獨居長者，並協助這些獨居長者用電節能診斷更換節能燈泡及環境清潔等活動，也讓獨居長者感受到台電愛心帶來的溫暖。

周慶珍表示，坪林區地處偏鄉，有些獨居長者的生活需要更多的關懷與照護，也藉此呼籲企業團體及社會大眾共襄盛舉關懷服務偏鄉獨居孤苦長者，以實際的行動來響應這個有意義的公益活動。

蔡志孟表示，本次與坪林區公所共同舉辦活動，為善盡一個企業社會責任，台電台北南區營業處數年來於歲末辦理關懷獨居老人、服務偏鄉學童的活動。台電身為一國營事業，有責任敦睦機關所在村里的居民，因此多年來辦理歲末活動，希望真正成為大家的好厝邊，能得到大家在多方面的支持。

(中時 )