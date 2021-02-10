嫁給台灣桌球好手江宏傑的日本桌球好手福原愛昨天宣布與小學同學合作於1月成立公司，名為omusubi。她盼透過社會活動報答長期以來關照、支持她的人士。

32歲的福原愛昨天發聲明表示，與小學時期的友人於今年1月19日成立名為omusubi的公司，還沒確定新公司要經營的具體事業，但她希望能透過社會貢獻活動，報答在桌球界、體壇照顧她及長期支持她的人士。她藉由成立新公司，踏出人生的新起點。

她說，公司名稱omusubi有「結」、御飯糰的意思，她還是桌球運動員的時代常吃媽媽捏的御飯糰，只要吃了御飯糰內心就會湧現「我要好好加油」的力量。

她認為，御飯糰雖不是什麼大餐，但卻常在身旁。就如同一粒粒米似的，重要的人們團結手牽手，就會結成團，變得愈來愈大，她期盼能與相知相惜的人們度過充實的人生。

目前不清楚這家公司將銷售什麼產品或提供什麼服務。

福原愛2018年10月正式宣布從桌球界引退。她在昨天發出的聲明中表示，決定引退的一大理由是希望打造協助孩童追夢的環境、為體壇的晚輩立下邁向未來的路標，做一些有益於社會的活動。

她表示，自己歷經生產、養育子女的生活，現在她女兒3歲，也就是自己開始打桌球的年紀，目前思考自己未來及下一代未來的時間變多了一些。

她還說，與因腰疾而坐輪椅的母親生活之際，看到深愛桌球的母親因為無法打桌球而傷心的模樣，她很期待年長者、身障者都能不因年紀或身障，可以過得很快樂、幸福。

福原愛1988年11月1日生於日本宮城縣仙台市，3歲開始打桌球，大多數日本國民暱稱她「愛醬」（小愛的意思），也被譽為天才桌球少女。她在2012年倫敦奧運女子桌球團體賽奪銀牌、2016年里約奧運女子桌球團體賽銅牌。她2016年9月與江宏傑結婚，目前育有一女一子。

(中央社)