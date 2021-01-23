在美國新任總統拜登的就職演說中，是發現在川普離任之後，他更強調要尋求美國內部團結。但言辭中，並沒有任何隻字片語提及到如何修補在川普4年任內受創甚深的中美關係，當然就更沒有任何的著墨在美國兩岸政策的重塑。

但在另方面，就在他宣誓就職的前一天，他任命的幾名閣員在參議院出席聽證會上所提出的政策證詞，確是沒有忘記要支持台灣，但也幾乎一致表現出反中的心態，這可說是補充了拜登在就職演說中可能刻意省略對兩岸政策的表態。其實若用「川味」一詞來形容今後拜登團隊對華政策的走向，可能更為傳神。

有外國媒體分析，拜登政府未來可能不會像川普時期一樣快速升溫美台關係，但也不會急速降溫至廢除前任留下的政策。不過，曾擔任過AIT駐台處長的包道格分析，他不期待中美關係會在百日內有什麼重大突破，例如宣布一系列政策變更的重大聲明。不過他認為「這是有助於中美關係冷靜一下」。

對北京來說，反應卻是兩極化。軟的一面，像針對拜登在演說中「中美關係」沒被提及，但外交部的回應卻認為，可從拜登的「團結說」延伸到中美未來發展的期待。

但北京也有硬的一面，北京在1月21日拜登宣誓就職當天就宣布，對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的美方28名官員實施制裁，包括了在川普政府擔任國務卿的蓬佩奧，這等於直接給拜登一記耳光；而《人民日報》則在第二天再刊文指出，「任何國家和勢力都不要指望中國會拿自己的核心利益做交易，任何人不要指望中國會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。」

儘管外界觀察，拜登應會以更柔和迂迴的方式處理美中關係，對講究「交情」的中國，拜登與習近平的私人交往關係，屆時可能發揮相當的作用。這話或有些道理，但若再以深諳中國決策風格的角度來看北京立場，就必須知道2021年是中共建黨100周年紀念，國家需要統一，主權需要完整，可能比什麼都來得重要。所以1月17日至18日在北京舉行的2021年對台工作會議，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在講話的一段內容裡強調，要認真貫徹落實黨中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程，以優異成績慶祝建黨100周年。這無異就是暗示：「堅決遏制外部勢力干涉、推進祖國統一進程」，是中共第一個百年的目標，不可能會有任何的妥協空間。

值得提醒的是，習近平在2018年12月18日紀念《告台灣同胞書》40周年會上，曾提到過「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去」，這段話應是希望兩岸雙方能爭取早日解決政治對立，達成國家統一的願景。在面臨2021年的第一個百年時，習近平的促統心情，似乎可以更深刻體會。

有意思的是，在過去一段日子裡，「國家統一法」儘管甚囂塵上，但官方保持緘默。蔡英文總統在2021年的新年談話裡重申，「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」即使台北釋出具有善意的說法，可是近來情勢的發展，竟然讓官方色彩甚濃的「中國台灣網」，在1月20日的發文中指出：「若民進黨當局持續在台獨路上躁動、冒進，包括台獨分子清單、國家統一法等利器均將一一祭出。」。把「國家統一法」一詞正式搬出，等於是宣告兩岸最終的定局。

（作者為澳門理工學院名譽教授）