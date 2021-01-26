美國拜登政府上任後，國際都在關注美中兩強未來的相處模式，台灣更是希望拜登能延續川普對中共的「挑釁外交」。目前看來，拜登對內會以防疫和提振經濟為主，對外以促銷美國貨及圍堵大陸為要，所以無論誰主政，美國優先仍是首要終極的目標，亦即為了維護美國利益，隨時可以翻轉對盟邦的作為。美國違背對盟國的承諾，史書多有記載，姑且不論對克里米亞主權爭議的無作為，委內瑞拉極可能成為美國外交下的一個受害者。

委內瑞拉可說是現今國際政治上的一個奇蹟，因為在沒有內戰的情況下，委國存在著兩個政府，一個是中共和俄羅斯等國支持的馬杜羅政府，另一個是2019年由美國扶植的瓜伊多政權，這兩個政權同時存在於委國內，並獲得不同國家的承認，使得委國處於分裂的狀態，人民大量逃往鄰國避難，造成拉美區域的動盪。馬杜羅在中、俄大力援助下，仍掌有實質的影響力，迫使川普曾有意出兵委國，甚至派出傭兵欲活捉馬杜羅，結果功敗垂成，歹戲拖棚至今。

拜登在大選期間曾表示，願意和馬杜羅總統協商解決委國危機之道。當選舉人團確認拜登當選後，他的拉美顧問旋即宣布，新政府正準備與馬杜羅談判，以解決西半球最大的經濟與人道危機，而馬杜羅早已表達願與拜登合作的意願。日前，馬杜羅公開表示願與拜登展開新頁和新路線，如此發展最尷尬的莫過於瓜伊多，因為他是在美國承諾會全力支持下，才同意以國會議長的身分，出面領導反馬杜羅政權，立即獲得美國兩千萬美元的援助。現在拜登要和馬杜羅和談，瓜伊多恐落得裡外不是人的窘境。

拜登在競選時多次重申，一旦當選總統，會一反川普漠視拉美的態度，將重建與拉美的關係。就任後，首批行政命令中，多項與拉美有關，法新社更預告拉美裔的時代來了，可見得拜登對拉美的態度是友善積極的。拜登亟欲改善與委國的關係，原因在於他認為只要搞定委國，拉美主要的移民及販毒問題就可妥善處理，加上他對古巴的開放態度，有利於後院的穩定，進而可望遏止中、俄在拉美的勢力擴張，出發點完全是為了美國的利益著想。

拜登極有可能為了美國利益放棄瓜伊多，台灣是否應有遠慮的綢繆，畢竟國際政治沒有永遠的朋友與敵人，尤其台灣的國際地位特殊，過度向左或向右傾斜均非上策，唯有壯大自己，讓國際不能沒有我們，才是台灣真正的生存之道。台灣在聲援香港反送中時，有句口號是這麼喊的：「今日香港，明日台灣」，台灣不無可能成為第二個委國，蔡政府必須深思。

（作者為致理科技大學副教授）