千呼萬喚始出來！台灣終於買到新冠疫苗了。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中10日證實，已購得莫德納疫苗共計550萬劑，不少國人額首稱慶，認為是最好的新春禮物。

能夠搶得疫苗當然是好消息，相信指揮中心必然是付出了各種辛苦的努力。值得注意的是，儘管台灣取得了疫苗廠商同意出售的承諾，不過，陳時中表示，疫苗實際可以進口的時間，將在今年的第2季之後；第2季很長，是6月還是9月、甚至是更晚的時間，目前指揮中心無法確定，因此預期國人恐怕還得等上一段不短的時間，才可能真正有機會施打。

其實，從目前疫苗廠商生產的速度來看，到了今年第2季之後，疫苗應該不會如目前一般缺乏，而主要國家應該也都已完成一定的疫苗施打進度，因此屆時台灣取得疫苗的困難程度大概早已降低許多，甚至可以取得的疫苗量會超過指揮中心10日所發布的數量。

所以對防疫工作來說，比較大的挑戰是在國人可以普遍施打疫苗之前。在這段青黃不接的時間裡，不少國家已陸續讓其國人施打疫苗，但台灣還處在疫苗空窗期，因此台灣一方面要防範疫情會持續傳播，另一方面則要面對已施打疫苗的國家使用所謂的「疫苗電子護照」，邊境得以解封，而台灣則還必須鎖國，這是否會拖長經濟復甦的時間，值得關注。

接下來就是傳統的春節假期，家人朋友團聚、餐廳景點人流群聚，都可能增加疫情傳播的風險；尤其近日境外移入的確診病例不斷，甚至有二度確診者，顯示春節返鄉的人潮確實對疫情帶來衝擊，因此無論是防疫指揮中心還是個人、家庭，這段時間都必須謹慎小心，專注防疫工作，讓大家都可以平平安安地迎接新年。