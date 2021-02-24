民眾黨主席、台北市長柯文哲應邀出席國民黨「願景台灣2030」論壇，與國民黨主席江啟臣同台。對於江啟臣稍早在廣播稱「2022台北市要全面開戰」，會不會覺得被吃豆腐、拉抬蔣萬安？柯文哲表示，真的要選舉，最後半年差不多啦，「Take it easy.」

柯文哲用Take it easy這詞，不曉得是要表達放輕鬆或慢慢來？其實，不管是選台北市長或兩岸關係，藍白都沒有放輕鬆或慢慢來的空間，民進黨都已經在國安高層調整布局，整體放眼的目標不僅是兩岸關係，也是著眼於明年的九合一選舉，民進黨有輸不得的壓力，藍白就有嗎？

光是為了柯文哲是否出席藍營的論壇，國民黨內就吵得不可開交，誰又能輕鬆得起來。就以江啟臣所說：「2022台北市要全面開戰」為例，其實何只是台北市，從全台到兩岸2022都要開戰。

所以國民黨採取藍白合的策略，應該是利大於弊，一個接受「九二共識」，一個接受「兩岸一家親」，藍白即使不能合，形成對抗「反中」戰略伙伴關係，一起跟綠營對戰，多一股力量，國民黨又何樂不為？