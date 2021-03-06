有人說，國民黨會做事、不會宣傳，而民進黨雖不會做事、至少很會宣傳。國民黨會不會做事要由選民來評定，民進黨倒是公認精於包裝。在戒嚴時代，寫書幾乎是言論自由的唯一出路，選前出書代表插旗誓師的決心，選後則是對支持者的交代，譬如張俊宏的《大軍壓境》、許信良的《風雨之聲》、姚嘉文的《護法與變法》、謝長廷的《理直氣壯》。

民進黨在1986年成立，不能只有對國民黨的弔民伐罪，還必須寫出一番可以震撼人心的願景，也就是黨綱。新潮流結合海外力量揭櫫獨立建國，與美麗島相持不下，最後由陳水扁臨門一腳加入公投的限定詞，也就是在某些條件下，台灣才要公投獨立；難怪陳水扁一直耿耿於懷，認為民進黨自始只有「公投台獨黨綱」、根本沒有所謂的「台獨黨綱」。

為了護送阿扁進入總統府，民進黨特地通過《台灣前途決議文》，說台灣已經獨立，就差國號變更，除非改變現狀才要來公投。照法律人的說法，新法優於舊法，既然「台獨黨綱」已經被凍結為「歷史文件」，然而，不分老少對於被指為具有「台獨思想」依然覺得委屈。把創黨精神當緊箍咒，後來才有「華山會議」，看是否乾脆廢掉「神主牌」，相當寶。

蔡英文政府班師回朝，骨子裡是「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」她一方面高舉維持現狀的免戰牌，另一方面卻又將自己塑成「抗中保台」的辣台妹，不知道葫蘆裡賣的什麼藥。外交部長吳釗燮昭告，台灣目前並不尋求與美建立全面外交關係，民進黨新境界文教基金會執行長邱義仁更交心，「除非瘋了，台灣不會宣示獨立」，掛羊頭賣狗肉毫不靦腆。

沿襲黨外時代的「雞兔同籠」之爭，也就是體制外群眾vs.體制內議會路線，民進黨內一向有社運vs.選舉的爭辯。特別是在野時期，巧婦難為無米之炊，既然不像國民黨有豐沛的黨產，只好訴諸社會弱勢的關懷，包括勞工、原住民、婦女，而教改及環保更是可以向中產階級動之以情的工具。也因此，社運參與是民進黨政治人物必經的良心過水資歷。

在陳水扁總統任內，社運領導分子紛紛進入政府，由於民進黨劉姥姥進大觀園，強調必須做個負責任的執政黨、當家不鬧事，總覺得背生芒刺。他在大選前跟原住民族簽了「原住民族和台灣政府新的夥伴關係」，當選後又肯認，連任後再宣示未來台灣新憲法會有原住民族專章，至少看來誠意十足。幸好，由於朝小野大，阿扁還可以怪罪反對黨掣肘。

蔡英文一來沒有理念、二來沒有興趣，搞不清楚社運團體、弱勢族群、職業公會、甚至利益團體的差別，反正，不分區立委的名單必須擺平派系平衡；有為者亦若是，背後必須有靠山才能排在前面，傳統的社運界敬而遠之。再度問鼎九五如願，選民為了讓她順利履行競選承諾，特別賦予全面執政的優勢，已經沒有食言而肥的藉口，鼻子卻依然變長。

以原住民族政見為例，蔡英文原本允諾遷移蘭嶼核廢料，上台後除了道歉，偷天換日改為組團調查看是誰當年做的決策；為了防止在野黨重演九合一選舉的公投告捷，民進黨政府強制與大選脫鉤，台派自甘側翼而噤聲。當然，她之所以能夠矇騙得過去，要怪社運領導者心中有所求而背叛理想，而這一波的所謂新興社運分子，更是耐操好用、使命必達。

政見不是參考用的，必須經過論述來說服選民；不過，政客吃定支持者記憶力不好，往往輕諾寡信。民進黨為了「自由鳳梨」大內宣，明知有經濟規模、衛生檢疫、及消費習慣等課題，在產地每公斤不到20元，政府宣布海空運最高可以到105元，姑且不論是否違反WTO不能補貼產品的規定，反正農民、出口商吃不到，也看不出有何外交效益，何不乾脆送給台商、或是台僑？

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）