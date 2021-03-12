張亞中(記者季節攝)

今日為故國民黨總理孫中山先生逝世九十六周年紀念，已宣布參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中發布影片，呼籲讓真正懂國父思想的人當選國民黨主席。

張亞中指出，孫中山先生的核心理念，出現在憲法第一條：「中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國」。孫中山先生是我們的國父，中國國民黨的總理。他與陸皓東等革命烈士，推翻滿清，建立民國。遺憾地，袁世凱卻毀憲稱帝。中國內戰，孫中山先生成立了黃埔軍校，由蔣中正先生帶領完成北伐統一全國，對日抗戰勝利，並落實孫中山理念。在台灣推行三民主義建設，推動土地改革、經濟發展、地方自治。蔣經國接續落實民生主義，推動十大建設、開放黨禁，全面民主化。

張亞中質疑，後來李登輝擔任總統與國民黨主席期間，廢棄孫中山思想，民粹、黑金橫行，中國國民黨也漸漸遺忘孫中山理念，走向台獨的民進黨人更是視孫中山先生為外國人。如果人民都遺忘了孫中山，中國國民黨必將走進歷史了，如果連中國國民黨都不在乎孫中山，中國國民黨將沒有任何存在的意義！

張亞中強調，如今終於有人(他自己)，承諾讓中國國民黨回到以總理孫中山思想為引導的政黨，重振中國國民黨的黨德與黨魂，呼籲大家讓真正懂國父思想的人當選國民黨主席。

(中時 )