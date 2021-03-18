校友教育基金會董事長張祖恩及校友會理事長洪瑞彬、理事長賴本智特地頒贈獎學金嘉勉台大台大電機黃政雅。（彰化高中提供／吳敏菁彰化傳真）

繁星推薦入學，彰中人再創高峰，9位通過醫學與牙醫學系一階，1位錄取中醫學系，4位台大、2位清大、2位交大、1位成大、1位政大、1位台師大。

大學繁星推薦錄取結果17日公布，錄取率60.32％，比去年略微下滑1.71％，是近5年新低；缺額965個則是近6年新低，由於各校系分發比序項目皆訂足7項，今年少見沒有增額錄取情形。

彰中學生在學測成績大放異彩後，努力找出自己適合的升大學之路。繁星推薦，除了符合大學端自訂的比序項目，也要通過校內委員會制定的全年級排序規責，對3年完全不曾鬆懈的績優生，可以説是最棒的回報。

繁星放榜，蔡睿哲上台大醫學系、唐正霖錄取台大法律系司法組、曾宇嘉台大經濟系、黃政雅錄取台大電機工程系、張元豪錄取台大公衛學系。校友教育基金會董事長張祖恩、校友會理事長洪瑞彬理事長、理事長賴本智都特地頒贈獎學金嘉勉。

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