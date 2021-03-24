于美人24日主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，她開心考上政大宗教研究所表示：「一直想找機會再進修，政大是國立大學，非常嚴謹。」她畢業自東吳大學中文系，提及這半年備考過程，「研究所國文不難，等於有一科不用準備，宗教英文最花時間，重點不是每天要花多少時間讀書，是多少時間內要讀完」。

未來工作與學業如何安排，于美人說：「我一定以學業為重，現在《請問你是哪裡人》是周三固定錄影，《超級紅人榜》是假日沒有影響，未來如果時間衝突，應該還是有方法可調整。」她手上有《超級紅人榜》、《請問你是哪裡人》等節目，昨放榜後學姊「通靈少女」索非亞也傳訊恭喜，開心她成為自己學妹。

而在《超級紅人榜》擔任評審的詹雅雯，日前確診罹患帕金森氏症，于美人低調不願多談僅說：「希望她能繼續錄影，或許聽歌會對病情有幫助。」她坦言對方身體不適自己一直都看在眼裡，但沒有詹雅雯同意，自己無法多說，「我們當然知道（病況），很鼓勵、支持她，她有一次非常不舒服還是來了，我都會做菜帶來，問她妳不是會吐嗎？她說我吃兩口吐一口，還有吃一口」。令人相當心疼。

(中時 )