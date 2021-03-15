高雄市今年以來「慶記」滿天飛，被網友譏為好萊塢漫畫電影中的犯罪之都「高譚市」，治安惡化排名六都之末，警政署上週雷霆掃黑後，高雄市今天凌晨再傳槍響，男子酒後口角對空鳴槍3響，讓警察顏面掃地。

上週全國掃黑共計查獲35個犯罪組織、幫派分子823人，並查扣各式槍枝26把、各類毒品87公斤，成果看似豐碩，不過今天凌晨高雄市又傳槍響，要嘛是幫派分子不把警察放在眼裡，要嘛是槍枝氾濫，連普通老百姓發酒瘋，也能隨手一掏開3槍，這是否應驗了高雄市議員李雅靜說「高雄真的有這麼多黑槍嗎？難道高雄只剩我沒有槍嗎？」

台灣治安崩壞，去年7月台南、高雄發生多起舞廳槍擊、黑幫分子鳴槍事件，行政院長蘇貞昌說得豪氣「打架都不行了，居然還在舞廳門口砍死人！這還得了！」，震怒之下火速撤換高雄市警察局長李永癸和台南市警察局長周幼偉。事後證明，震怒背後只是想換上自己人馬。

從2016年民進黨執政後，高雄市警局長歷經陳家欽、何明洲、李永癸、劉柏良、黃明昭五任，現任高雄市警局長黃明昭可是從刑事警察局長調來，上就任高調致辭「奉行政院長蘇貞昌」指示整頓八大行業工作……，頻頻走馬換將、滿腦子升官發財，誰甩高雄市長陳其邁說要大力肅槍啊？