國民黨護憲保台論壇上，幾位黨主席參選人對兩岸關係滔滔不絕。無論是親美和中、求同尊異、和平協議，還是「喊一聲兄弟，保百年平安」、「聯合大陸賺世界的錢」，不是流於老調重彈，就是毫無營養，代表江啟臣主席出席的左正東稱「執政後再討論九二共識」，更凸顯藍營在兩岸路線上的迷茫與困惑。

藍綠對兩岸論述含混不清

民進黨執政已5年，這段期間由於中美對抗深化、東亞地緣政治危機重重，兩岸民粹風起雲湧，台海情勢波雲詭譎，內部撕裂持續加劇，台灣面臨的國安風險超出過去30年。可悲的是，有實力競逐國民黨主席者，卻拿不出具有思想性、前瞻性和論述力的兩岸路線圖。

以史為鏡可以知興替。處於東西方地緣戰略交匯點的台灣，終究難以擺脫國際力量結構的變化。透過現象看本質，中華民國政府之所以在1949年之後得以存續至今，基本是二戰後由美國主導的世界秩序所賜，台灣經濟起飛、政治民主化都得益於此。如今北京口頭稱無意取代美國，但開始毫無顧忌地公開挑戰美國主導的世界秩序，難怪西方有輿論預言，台灣將變成中美之間的「磨刀石」，未來極其凶險。

然而，台灣社會對於這一情勢幾乎毫無感知、更無共識，股照漲、房照買、舞照跳，背後所暴露的「國安認知風險」，才是最根本、最深層的風險。在選舉民粹政治下，兩岸關係和統獨議題被高度標籤化、汙名化甚至娛樂化，已經沒有人願意認真思考、討論台灣的前途，這是其一。兩岸在不同制度下共存70年，政治社會文化開始「分岔」，相互認知與判斷出現明顯隔閡，台灣人普遍認同大陸「既是最大威脅、也是最大機遇」，但真正能理解大陸社會的卻少之又少，這是其二。

對國家安全的認知極度混亂、錯亂，是台灣目前最致命的問題。例如，國民黨和民進黨都主張兩岸和平穩定，但國民黨目標在永久固化兩岸現狀，在此基礎上，僅希望維持經濟社會交流，對兩岸終極目標論述含混不清，既難以說服台灣民意、無法提供安全感，又逐漸不容於對岸。民進黨的「兩岸和平」則是以拖待變，一邊積極加強國防不對稱戰力，以提高大陸武統成本，一邊指望大陸崩潰或重新服膺西方列強，終成台獨大業，這種期待顯然脫離實際，而且不斷加深大陸官民對台灣的敵意。

思考台灣前途把握兩主軸

現階段藍綠對台灣前途的各種論述，不是服務於短期選舉利益，就是遙不可及的海市蜃樓。反觀大陸早就把統一台灣作為「陽謀」，並提出一國兩制的政治框架，外界更是從大陸不惜一切整頓香港政局的手腕中看出，一旦北京下定決心，什麼民意阻力、什麼國際壓力，基本上不會在乎。因為大陸透過40年的壯大，已形成一股難以顛覆、不可抑制的力量，全球各國對大陸的依賴也逐漸加深。若有朝一日大陸實力足以把美國擠出第一島鏈，決心片面改變台灣現狀，縱使台灣民眾有一萬個不同意、不高興、不舒服，那又如何？

思考台灣前途，必須要把握兩個重要的主軸：第一，兩岸同屬中華民族，台灣人就是中國人。第二，兩岸關係好，對台灣好，對大陸更好。在台灣的「中國人」並非「中華人民共和國公民」，但兩岸同文同種、台灣社會深受中華文化影響，是任何人無法否定和改變的。台灣經過70年和平，民意普遍避戰希望和平，以動態平衡維持兩岸和平，是台灣最高共識，也就是說，台灣的兩岸政策不能走極端。

台灣至少要讓大陸感受到兩岸一家親的溫情，對兩岸歧見，應以「愛之深，責之切」的態度「關起門吵架」，大陸一旦從上到下對台灣人無感而冷漠，「中國人不打中國人」的論述基點就會消失。以近些年情勢來看，大陸對台灣的感情正逐漸向上述狀態接近，這是台灣社會的警報。

對大陸來說，台灣是中華文明與西方文明、社會主義與資本主義的對話窗口，對仍處於社會主義初級階段，希望及早達到中等富裕國家生活水平，進入社會主義高級階段的大陸來說，是一個重要的實驗田，值得大陸珍惜。

是該靜下心來，重新思考台灣的未來，這是台灣所有政黨與大陸都需要面對的現實。