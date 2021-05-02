昔日隱身在二空眷村空軍司令部前、一處不起眼矮房子的泰康盒餐，憑著店家烹煮好手藝，便當飄香20幾載，隨著眷村拆遷，便當店搬到二空新村國宅，賣的還是一樣老味道，店家的排骨飯，酥炸過後不油不膩且香脆，堪稱是隱藏版巷弄美食。

余姓業者表示，店家賣的其實就是很家常的口味，主要客群是訂便當客戶居多，但也有不少眷村住戶一吃就是20多年，即使搬走也還是會回來尋找老味道，以往棲身矮房，沒有冷氣空調，用餐空間可能較不舒適，現在搬到新址，不只烹煮起來輕鬆多了，也讓顧客可以愜意用餐。

許多老客戶透露，這家便當店特色是若不早點訂，很快就會向隅，有別於一般便當店中午前再訂購即可，但泰康盒餐卻是必須上午9點、10前就要搶著訂購，不然可能就會撲空。店家強調，是因為每天現做的菜色有限，希望提供客人新鮮美味，不以量取勝。

業者謙稱，不管是雞腿或排骨其實都是現炸就好吃，以排骨來說，雖是油炸物，但吃起來不油不膩，讓人感覺沒有負擔，口感也就特別清爽，有客人認為，吃起來特別涮嘴。