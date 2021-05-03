面對全球碳中和的趨勢及壓力，總統蔡英文突然在臉書發文指出，在她任內，已大量減少台中火力發電廠的燃煤。根據台電資料，中火用煤量的最高點是2014年的1839萬噸，2020年是1229萬噸，因此，蔡英文稱她任內減了610萬噸，是中火運轉以來最大幅度的減煤。

蔡英文自認大大有功於減碳，但她的說法並不確實。依據「台電火力發電燃料耗用量」統計表，台電的用煤噸數2014年是2632公噸，2015年是2450公噸，2016年民進黨執政後升至2616萬公噸，2020年再升為2694萬公噸。

換言之，中火的燃煤量是下降了，但台電整體的燃煤量增加了，這代表什麼？自然是其他燃煤電廠的燃煤量增加了。蔡英文不是只須向台中市民負責的台中市長，身為中華民國總統，她要負責的是規畫台灣整體電力政策、是國家的減排目標，只揭露中火燃煤量減少，卻不說其實總量是增加的，形同發布不實資訊，非常可惡。

從發電量也可驗證台灣其實對燃煤發電的依賴是升高的。2014年到2020年，台灣燃煤發電量呈現上升趨勢。2014年是824億度，2020年是870億度。

針對蔡英文的中火大減煤，台電的解釋是因為通霄的3部燃氣機組在2018、2019、2020年陸續上線發電，增加了268萬瓩的發電量，且2020年起通霄電廠對外輸電線容量擴充100萬瓩，因此提供了中火可擴大減煤的條件。

為減煤減排，蔡政府強力推行「增氣減煤」政策，通宵的例子似乎是很好的佐證。蔡政府沒說的是，2019、2020這2年，核二上場也是燃煤下降的背後支撐因素。

此外，天然氣同屬火力發電，燃氣電廠的排碳量居第3名，以台灣的統計值來看，燃氣電廠每度電的二氧化碳排放量大約是燃煤電廠的5成，而且天然氣的主要成份是甲烷，甲烷的20年平均暖化潛勢為二氧化碳的105倍，近年來天然氣已經成為全球暖化的重要課題之一。因此，增氣減煤並不可視為合宜的減排路徑。

根據蔡政府2025非核家園的電力配置，燃氣發電占50％、燃煤占30％，高達8成的火力發電不但意味著台灣將繼續待在減碳後段班，且因台灣的燃氣成本大約為燃煤的兩倍，隨著天然氣使用擴增，電價勢必面臨調漲，更別說，再生能源發電的成本更高。

發電機組依燃料價格與發電量分為「基載機組」、「中載機組」、「尖載機組」，因應不同時段的供電需求，啟動快速的燃氣發電通常是作為中載電力。然而，2025非核家園的天然氣發電占到整個發電量的一半，顯見蔡政府是將燃氣發電作為基載。問題是，若天然氣大量取代燃煤機組，將可能會導致供電品質不穩的問題。

何況，台灣天然氣98％靠進口，且天然氣的儲存期短，在運輸的過程中稍遇風險即可能影響台灣的供電，類似上回長賜輪堵在蘇伊士運河衝擊原油運輸的險境，難道蔡政府不擔心未來這種事也可能發生在台灣天然氣的運輸過程嗎？

「2025非核家園」的電力配比非常不恰當且危機四伏，但蔡英文不知為何就是如此固執，怎麼講都不聽。更可惡的是，還拿中火降煤這種片面的資訊欺騙國人。如果蔡英文認為中火減煤是政績，那幹嘛放任行政院宣告要求中火減煤的《台中市生煤自治條例》無效？

蔡英文擅長透過部分事實來撒謊，國人對她所說的話應保持高度警覺，不可輕易埋單，因為蔡英文是一個說謊慣犯。