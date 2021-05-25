天鵬授課內容精彩生動，在理論課程之外，經常穿插報界趣聞。中央政治學校學生程其恆說，同學們看到黃教授穿過操場走來，遠遠的就嚷著：「廣告來了，廣告來了」。一次，課堂上，天鵬說了一段故事：胡文虎的萬金油、八卦丹，起先不肯登廣告，上海某家報紙，忽然大篇幅登出一句話：「胡文虎意欲何為？」結果電話與信函交相詢問，胡文虎苦惱不堪，隔了幾天，在原版面登了一句話，「胡文虎要登廣告」，轟動一時，成為茶餘飯後的閒談，也讓產品更廣為人知。

邀請天鵬授課的還包括復旦大學，校長吳南軒以天鵬為復旦資深教授，多次以舊燕歸巢遊說，天鵬因報館事務繁忙，兼課已多，分身乏術，只抽空演講「戰時新聞管制」、「報業經營」等。

速戰速決 用細菌戰 建新政權

日軍侵略，步步近逼。民國二十七年一月十一日，裕仁在東京主持御前會議，首相近衛文?提出處理中國的基本政策，包括賠款及分割華北地區等，要求國民政府在七十二小時內接受。十六日，日本宣布將擴大「以戰養戰」策略。蔣中正展現鋼鐵意志，一月底宣布堅守徐州、保衛武漢。日軍持續轟炸武漢，越過淮河，深入魯南，進攻臨沂。徐州東北台兒莊為期四週的攻守尤為激烈，日本祭出催淚瓦斯和大砲，國軍百折不撓，截斷日軍補給。是役，日軍被殲一萬六千人，四月七日突圍逃跑，國人士氣大振，抗戰精神逐漸在民間流傳。

日軍很快地修改作戰方式，增調兵馬，改向魯豫交界及皖北進攻，在難分勝負的激戰中使用化學武器。五月十五日，蔣中正批准撤退，國軍借由猛烈的風沙和濃霧，十八日離開徐州。戰場移至豫東，六月五月開封失守，華軍掘毀鄭州以東花園口黃河堤防，洪水向南泛濫，替國民政府爭取足夠的時間撤退至重慶，然而代價高昂，五英尺高的大水淹沒華中五萬四千平方公里的土地，估計死者高達五十萬人，難民超過三百萬人。

八一三戰後中國唯一海口廣州，十月二十一日被日軍佔領，十月二十五日武漢棄守。三十一日蔣中正宣告全國同胞，中國採持久戰與消耗戰，以空間換取時間。

日寇揚言三個月內使中國屈服，從七七事變至武漢會戰已達十五個月，侵佔之地包括東北、沿海及長江下游城鎮及交通，無法深入鄉村，中國仍擁有廣大的西北、西南、華北、華中、華南大部分。日軍只懂侵略，卻不知如何重建秩序。幽燕之地，自古多豪傑，各地攘臂起義的武裝自衛隊，發動游擊戰，勢如破竹，日本極欲建立新傀儡政權。民國二十七年十二月二十二日近衛宣布「更生中國」方針，欲徹底消滅國民政府，與新生政權相互提攜。

民國二十九年三月二十九日，汪精衛政權成立於南京，自任國民政府主席兼行政院長，兩年多前成立的「北平臨時政府」改為「華北政務委員會」，由日本直接控制。為避免戰情拖延，日本開始使用細菌武器，實施戰略性轟炸和殲滅戰，訂下「三光政策」──燒光、殺光、偷光，遇害中國百姓超過二百四十七萬。（待續）